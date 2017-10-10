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В Украине собираются построить автобан который соединит Львов и Будапешт


В Украине собираются построить автобан который соединит Львов и Будапешт

В "Укравтодоре" заявили о планах по строительству автобана Львов-Будапешт, предварять которые будет реконструкция дороги 1-й категории Львов-Мукачево. Деньги на реконструкцию обещает выделить Всемирный банк, сообщает Joinfo.ua.


Международный транзитный коридор


"Новая автострада соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией. В перспективе новый автобан Львов-Мукачево будет соединяться со словацким автобаном R-2, что обеспечит его связь с системой скоростных дорог Словакии, Чехии, Германии", - сообщила пресс-служба "Укравтодора" на официальной странице в Facebook.



В Украине собираются построить автобан который соединит Львов и Будапешт

Предполагается, что постройка такого автобана облегчит экспорт товаров от украинских производителей в страны Южной и Восточной Европы, а для стран Балтии и Беларуси станет транзитным коридором международной торговли.


Что касается реконструкции дороги, соединяющей Львов и Мукачево, то она должна будет улучшить транспортное сообщение между Закарпатьем и остальными регионами Украины.


Журналист ДжоИнфоМедаи Злата Перова напоминает, что ранее "Укравтодор" предложил инициативу, согласно которой скоростной режим на дорогах Украины может быть уменьшен до 50 километров в час.



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