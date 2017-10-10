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Нина Матвиенко именинница: народная артистка Украины отмечает 70-летие


Нина Матвиенко именинница: народная артистка Украины отмечает 70-летие

Украинская певица Нина Матвиенко славится своим чудесным голосом и любовью к своей родине. В день рождения артистки украинской эстрады Joinfo.ua рассказывает самые яркие моменты из ее биографии.


Трудное детство


Нине Митрофановне, как и многим детям того времени, с самого раннего возраста пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями. Из-за тяжелого финансового положения в семье, девочка в 11-летнем возрасте была отправлена в школу-интернат. Из ранних воспоминаний артистки – унижение, наказания за любые провинности и острый недостаток в родительской любви и заботе.



Нина Матвиенко именинница: народная артистка Украины отмечает 70-летие

Нужно быть поистине сильным человеком, чтобы несмотря на все пережитые лишения, остаться добрым человеком и не потерять веру в людей. Нина Митрофановна смогла пережить все эти трудности и остаться собой.


Жизнь на сцене


Ее характер наложил отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь и музыкальную карьеру. Талантливая девушка окончила вокальную студию при Украинском народном хоре имени Г. Веревки. Стремление к творчеству и желание петь привели артистку на большую сцену.




Счастливая жена и мать


Правильно говорят, талантливый человек талантлив во всем. Нина Митрофановна смогла стать не только заслуженной артисткой, но и счастливой хранительницей семейного очага. В 1971 году певица вышла замуж за художника Петра Гончара. Пара воспитала троих детей: сыновей Ивана и Андрея, и дочь Антонину, которая подарила родителям двоих замечательных внуков.



Нина Матвиенко именинница: народная артистка Украины отмечает 70-летие

Зрителям Нина Матвиенко полюбилась за проникновенное исполнение народных песен и душевность в голосе и глазах. Сейчас украинскую певицу знают и любят миллионы поклонников по всему миру.




Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее Нина Матвиенко поразила поклонников своей отличной физической формой.


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