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Забавное видео: семья медведей вломилась в американскую пиццерию


Забавное видео: семья медведей вломилась в американскую пиццерию

Сотрудники пиццерии в Эстес-Парк немало удивились, придя утром, 9 октября, на работу – кухня их заведения оказалась разгромлена, а запасы теста и салями для пиццы бесследно исчезли. Только просмотрев записи с камер наблюдения, люди выяснили, что неизвестными грабителями оказалась семья медведей, сообщает Joinfo.ua.


Согласны кормить и дальше


Городок Эстес-Парк окружен лесами и даже считается штаб-квартирой Национального заповедника "Скалистые горы", так что появление медведей и других животных в городской черте – вполне обычное дело для местных жителей.




Запись необычного происшествия была опубликована в Facebook. "Каждый мусорный бак в городе теперь с защитой от медведей, так что им остаются только наши дома, машины и компании", - написали сотрудники пиццерии на странице заведения в социальной сети, призвав полицию не отстреливать повадившихся добывать пропитание в городе животных.


Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает о забавных воришках-енотах, которые не только забирались в дом за вкусностями, но и поплавали в бассейне.






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