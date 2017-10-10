Улыбающиеся спящие младенцы: трогательный фотопроект умиляет пользователей Сети

Смотреть на эти фотографии – одно удовольствие! Первые улыбки новорожденных детей – что может быть милее и трогательнее! Замечательную фотоподборку подготовил Joinfo.ua.
Эти снимки принадлежат авторству талантливого фотографа Сенди Форд. Девушка снимает новорожденных деток в первые дни их жизни. Улыбки этих малышей еще неосознанные, и поэтому, еще более прекрасны!
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы рассказывали о собаках-воспитателях: какую породу лучше заводить семьям с маленькими детьми.