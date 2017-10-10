10 октября в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: Состоялось торжественное открытие Днепрогэс, Открылись XVIII летние Олимпийские игры в Токио (Япония). Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1932 - Состоялось торжественное открытие Днепрогэс (Днепровская гидроэлектростанция)
1964 - Открылись XVIII летние Олимпийские игры в Токио (Япония)
1976 - Греческий бегун преодолел марафонскую дистанцию в возрасте 98 лет
2012 - Марина Голуб советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России
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