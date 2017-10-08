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Звездопад в октябре: украинцы его смогут увидеть ночью


Звездопад в октябре: украинцы его смогут увидеть ночью

На территории Украины с 7 по 10 октябре ожидается звездопад под названием метеоритный поток Дракониды, передает Joinfo.ua.


Драконида будет удивлять


Октябрьский звездный дождь можно наблюдать после захода Солнца и до 12 часов ночи. Лучше всего звездопад будет виден при ясной погоде, а падающих звезд ожидается еще больше, чем в августе. Также известно, что метеоритный дождь будет виден лучше всего в северном полушарии.


Метеоритный поток Драконида связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера, а максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что в последний раз жители Украины наблюдали метеоритный дождь под названием Персеида в середине августа.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/281725-news.html
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