Звездопад в октябре: украинцы его смогут увидеть ночью

На территории Украины с 7 по 10 октябре ожидается звездопад под названием метеоритный поток Дракониды, передает Joinfo.ua.
Октябрьский звездный дождь можно наблюдать после захода Солнца и до 12 часов ночи. Лучше всего звездопад будет виден при ясной погоде, а падающих звезд ожидается еще больше, чем в августе. Также известно, что метеоритный дождь будет виден лучше всего в северном полушарии.
Метеоритный поток Драконида связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера, а максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что в последний раз жители Украины наблюдали метеоритный дождь под названием Персеида в середине августа.