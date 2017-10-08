Звездопад в октябре: украинцы его смогут увидеть ночью





На территории Украины с 7 по 10 октябре ожидается звездопад под названием метеоритный поток Дракониды, передает Joinfo.ua.

Драконида будет удивлять

Октябрьский звездный дождь можно наблюдать после захода Солнца и до 12 часов ночи. Лучше всего звездопад будет виден при ясной погоде, а падающих звезд ожидается еще больше, чем в августе. Также известно, что метеоритный дождь будет виден лучше всего в северном полушарии.

Метеоритный поток Драконида связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера, а максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что в последний раз жители Украины наблюдали метеоритный дождь под названием Персеида в середине августа.

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