Правительство всерьез задумалось над повышением пенсионного возраста





Вопрос о том, когда в России начнется процесс повышения пенсионного возраста, является очень актуальным. Россияне хотят получить от властей четкий ответ на данный вопрос, дабы осознать, какое будущее их ожидает в этом плане.Россияне, которым остается совсем немного времени для долгожданного выхода на заслуженный отдых, живо интересуются всеми новостями, которые связаны с повышением пенсионного возраста. Так, люди хотят получить от властей четкие ответы на свои вопросы. Пока же они вынуждены довольствоваться домыслами различных чиновников, которые чаще всего не понимают истинного положения вещей.Совсем недавно в прессе появилась информация о том, что вопрос с повышением пенсионного возраста решен. Якобы в 2018 году стартует этот неизбежный процесс, которого так не хотят видеть на практике россияне из возрастной группы. Но после того, как прошел разбор конкретных фактов, стало понятно, что ничего конкретного принято не было. Более того, в правительстве рассказали, что сейчас вопрос о повышении пенсионного возраста широко обсуждается, но какие-либо решения еще не приняты. Чиновников попросили не афишировать свои собственные точки зрения, выдавая их за официальную позицию властей.Тем временем, с официальным комментарием по этой злободневной теме выступила вице-премьер Ольга Голодец. Она поспешила успокоить население от преждевременных комментариев со стороны несведущих людей. "Решения о повышении пенсионного возраста нет", - сказала коротко она, что было воспринято пожилыми людьми в качестве хорошего сигнала.На сегодняшний день можно констатировать, что повышать пенсионный возраст власти России не будут вплоть до президентских выборов 2018 года, которые состоятся в марте. Ведь, приняв такое решение, они сразу же потеряют солидную поддержку со стороны населения.Что же касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, однако есть несколько вариантов, рассматриваемых в правительстве. Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. При этом процесс должен быть постепенным - с шагом на шесть месяцев в год. Еще один вариант - выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

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