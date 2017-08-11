Материнский капитал решили продлить до 2020 года





О материнском капитале в последнее время ведутся рассуждения в контексте того, что программа может быть свернута. Впрочем, власти поспешили ее продлить до 2020 года, пусть и с некоторыми ограничениями.В данный момент по сертификату можно получить 453 026 рубля. Эта сумма не изменилась с 2015 года. Не так давно была последний раз проведенная индексация по этой выплате. На данный день программа заморожена. Выплаты и изменения в этом плане не прогнозируются. На 2017 год изменения в сумме по сертификату и индексацию проводить не будут.За прогнозами, на продление программы, стране необходимо будет выделить с бюджета около 807,4 млрд. рублей. Несмотря на экономические санкции, которые применены к РФ, нестабильную экономику, Владимир Путин анонсировал возможность семьям воспользоваться своим правом в получение средств по сертификату на материнский капитал.В декабре прошлого года Путин подписал закон об отмене ежегодной индексации материнского капитала. Так называемая "заморозка" маткапитала продлится до 2020 года. Всему виной пресловутый кризис. В 2016 году сертификатами материнского капитала воспользовались 4,1 млн человек.В заключении только лишь напомним о том, что материнский капитал представляет из себя программу, которая действует в России с 2007 года. Она направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264992-news.html