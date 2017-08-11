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Материнский капитал решили продлить до 2020 года


Материнский капитал решили продлить до 2020 года
О материнском капитале в последнее время ведутся рассуждения в контексте того, что программа может быть свернута. Впрочем, власти поспешили ее продлить до 2020 года, пусть и с некоторыми ограничениями.

В данный момент по сертификату можно получить 453 026 рубля. Эта сумма не изменилась с 2015 года. Не так давно была последний раз проведенная индексация по этой выплате. На данный день программа заморожена. Выплаты и изменения в этом плане не прогнозируются. На 2017 год изменения в сумме по сертификату и индексацию проводить не будут.

За прогнозами, на продление программы, стране необходимо будет выделить с бюджета около 807,4 млрд. рублей. Несмотря на экономические санкции, которые применены к РФ, нестабильную экономику, Владимир Путин анонсировал возможность семьям воспользоваться своим правом в получение средств по сертификату на материнский капитал.

В декабре прошлого года Путин подписал закон об отмене ежегодной индексации материнского капитала. Так называемая "заморозка" маткапитала продлится до 2020 года. Всему виной пресловутый кризис. В 2016 году сертификатами материнского капитала воспользовались 4,1 млн человек.

В заключении только лишь напомним о том, что материнский капитал представляет из себя программу, которая действует в России с 2007 года. Она направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264992-news.html
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