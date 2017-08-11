Оладьи на кефире: рецепт простых оладушек для дома





Пышные оладьи на кефире - это отличный вариант полезного завтрака. А если подавать блюдо со сладкими начинками, получается низкокалорийный и вкусный десерт. Именно благодаря кисломолочному продукту в составе теста оладьи получаются нежными и толстыми.Вместе с этим оладьи относятся к числу универсальных блюд, так как их можно говорить с помощью различных рецептов, а каждая уважающая себя хозяйка имеет какой-то особенный. Кефирные оладушки хороши тем, что у них особенный, нежный вкус, пористая консистенция и нет необходимости использовать дрожжи и ждать, когда они разойдутся.Естественное брожение кефира и его реакция с содой обеспечит вам пышной оладушек, которая не опадает после их остывания.1. Мука - 2-2.5 ст2. Яйцо - 3 шт3. Соль - 0.5 ч.л4. Сахар - 1 ст.л5. Кефир - 0.5 л6. Сода - 0.3 ч.л7. Растительное масло - 3-4 ст.лЧтобы приготовить оладьи на кефире смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте в них пол стакана кефира, непрерывно помешивая, постепенно всыпьте муку и замесите гладкое тесто.После этого добавьте оставшийся кефир, тщательно размешайте и всыпьте соду.Большой ложкой выложите на сковороду с кипящим растительным маслом небольшими порциями тесто и выпекайте оладьи с обеих сторон до появления румяной корочки.К столу оладьи подавайте со сметаной или медом.

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