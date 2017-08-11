Рождество святителя Николая Чудотворца: что нельзя делать в этот день





В православной церкви Рождество святителя Николая Чудотворца отмечается 11 августа. Это один из самых почитаемых праздников у верующих, который имеет глубокие корни происхождения, передает Joinfo.ua.

Николай Чудотворец начал проявлять свои способности еще при рождении. Первое чудо он совершил, исцелив свою мать при родах от тяжелой болезни, затем время крещения в купели новорожденный три часа самостоятельно простоял на ногах, воздавая этим честь Пресвятой Троице. Всю свою жизнь Николай исцелял людей от болезней и даже воскрешал их. Святой боролся за правду и учил людей любви и состраданию.

Праздник Николая Чудотворца очень оброс традициями, приметами и даже запретами в этот день.





Что нельзя делать в большой православный праздник

Нельзя работать в саду и в огороде.

Нельзя шить, вязать и вышивать.

Нельзя ругаться с близкими.

Нельзя убирать в доме и заниматься стиркой.





Рекомендуется в этот праздник быть в гармонии с собой и родными людьми. Также православная церковь рекомендует заняться духовным развитием.

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