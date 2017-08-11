Яблочный спас в 2017 году, какого числа: традиции православного праздника





С приходом последнего летнего месяца все христиане ожидают три больших религиозных праздника - Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. С ними связано множество не только православных, но и истинно русских обрядов и традиций.Даты, на которые припадают эти праздники, неизменны из года в год. Первым отмечают Медовый Спас - 14 августа, затем Яблочный Спас - 19 числа. Последними же Спасом идет Ореховый, который приходится на 29 августа.Яблочный Спас еще называют Средний или Великий. Как обычно, в 2017 году Яблочный Спас православные будут праздновать 19 августа. В этот день в храмах освящают яблоки свежего урожая. После чего их разрешается есть.По традиции в этот день устраивают гуляния, из яблок готовят самые разные угощения. Яблочной выпечкой угощают бедных людей.Яблочный спас не только очень уважаемый праздник среди христиан, но еще довольно строгий. Есть несколько важных правил, которые нужно соблюдать. Именно поэтому, мы решили написать вам, что нельзя делать в Яблочный спас.В этот праздник запрещается есть яблоки. Особенно строгое это правило для женщин. Существует даже поверье, которое гласит, что если в семье умер ребенок, а мама ела яблоки на спас, то он не получит гостинца в загробном мире.Помимо этого, в Яблочный спас нельзя делать никаких работ по дому, помимо готовки еды и сбора урожая. Особенно строго все с шитьем, поговорка гласит: кто на Спаса шьет - до конца дней слезы льет".Помимо этого, нельзя забывать, что Яблочный спас – это начало Успенского поста, так что, если вы собрались его соблюдать, то нужно уже с самого праздника начинать правильно питание. Кстати, есть даже поверья по поводу насекомых, их в этот день убивать нельзя. Они даже могут принести вам удачу.

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