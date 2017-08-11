Яблочный и Медовый Спас в 2017 году: какого числа, традиции, приметы, что можно делать





Медовый спас празднуют каждый год 14 августа. Таким образом можно констатировать, что этот праздник не переносится. Именно на конец последнего летнего месяца, припали самые аппетитные праздники.Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос) называют три летних праздника, посвященных Христу: Медовый Спас, Яблочный Спас и Третий Спас. Медовый спас в народе принято праздновать 14 августа. Также не стоит забывать и о национальных приметах, которые издавна знали еще наши предки. Яблочный спас отмечают уже 19 августа.Медовым Спас называют потому, что соты в ульях к середине августа заполнены, и пасечники приступают к сбору меда. Считалось, что если пчельник не заломает сота, то соседние пчелы вытаскают весь мед. По традиции разрешалось есть освящённый церковью мед именно с этого дня. Мед ели с хлебом или различными блюдами. Хозяйки пекли медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки, плюшки с маком. Селяне знали, что мёд обладает особой силой и пригоден для лечения многих болезней.Медовый Спас также называют и Маковым, или же Маковея (Макковей). Первый Спас также является Мокрым, или Спасом на воде. Принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком. Считается, что по дню Макковея судят о том, каким будет третий - Ореховый. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и её Успения.Празднование спаса, связано как с религиозными событиями, так и с сельскими полевыми работами. Считается, что именно с медового спаса начинаются работы по сбору урожая.Есть еще одно название медового Спаса - на воде. В этот день начинали чистить колодцы, подготавливаясь к осени и зиме. Медовый Спас - окончание летнего периода. Пора заготавливать урожай. Одним из главных продуктов, которыми запасались на зиму, был, конечно, мед. Ко времени Медового Спаса ульи уже наполнены этим лечебным лакомством, и пасечники вовсю добывают его в зиму. В этот день следует сходить в церковь и осветить мёд нового урожая. После чего его можно употреблять в пищу.В народе верят, что на Первый спас - женщинам прощаются все грехи. Нужно прийти на исповедь и с чистым сердцем молить Бога о прощении. И если помыслы чисты, женщине будет дано прощение грехов. С праздником связано много примет и поверий:• Хорошим знаком считается дождь 14 августа;• Если кур напоить свяченой водой в день Медового спаса, то целый год они будут нести крупные яйца;• Начинают сеять озимые, именно на медовый спас, освятив семена в церкви, тогда урожаю ничего не угрожает;• На Спас, стаи птиц начинают улетать на юг.• Если девушка подсыплет любимому в карман, горстку мака, то она всегда для него будет милой и единственной.• Выпечка получится вкусной, если мак собрать 14 августа, на Маковый спас;

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