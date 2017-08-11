Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс в Москве, что нужно: список покупок





Август традиционно считается тем месяцем, когда родители детей, коим в сентябре предстоит отправиться в первый класс, начинают продумывать, что купить и где. Некоторые задаются вполне резонным вопросом: сколько стоит собрать ребенка в первый класс. Расскажем в свежем материале о тех затратах, которые в разных городах осуществляют родители ради своих отпрысков.Каждый город имеет свою ценовую политику, в Калининграде форма будет стоить от 5000 рублей, а портфель от 3500 рублей. Любая ручка или карандаш не будут продаваться ниже чем 30 рублей. Если говорить про тетради, то упаковка из 10 штук обойдется родителям в 150 рублей. Также, в список входят цены на цветы, здесь они начинаются с 500 рублей. Итого с общим подсчетом минимальная сумма сбора составит 9180 рублей.В российской столице товары высокого качества, но не всегда те, что обходятся по карману обычным покупателям. Из-за этого Москва стоит на 2 месте в списке самых больших затрат на сбор школьника к первому классу.Цена на форму начинается от 4000 рублей, на одну ручку 38 рублей. На стандартную пачку тетрадей из 10 штук здесь стоит средняя цена в 100 рублей. Цветы на подарок учителю обойдутся в 1500 рублей. Общая сумма затрат составит 6438 рублей.Чтобы не жалеть сумму на потраченные товары нужно объективно посмотреть на ситуацию. Любой родитель желает, чтобы у его ребенка были самые лучшие карандаши и пеналы. Не нужно покупать самых дешевых товаров, они быстро разбиваются из-за плохого качества.Отдельное внимание нужно уделить известным брендам, покупая их товары вы сможете быть уверены в надежности вещи. Кроме того, эти товары будут более комфортными для вашего ребенка. Например, если это ластик, то нужно определенно смотреть на компанию «Milan», которая является передовой в производстве ластика.

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