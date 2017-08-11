Повышение пенсионного возраста в России: когда состоится, принято решение или нет





Вопрос о повышении пенсионного возраста постоянно обсуждается в российском обществе. Зачастую это происходит на волне инициатив со стороны государства о надобности сокращения социальных расходов. Увы, но пенсионеры в этом плане являются крайне уязвимой категорией.В настоящее время пенсионный возраст в России составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Среди недавних инициатив и решений, которые последовали со стороны правительства, следует выделить тот факт, что с 2017 года уже стартовало планомерное повышение пенсионного возраста для государственных служащих - до 63 и 65 лет.Сейчас же обдумывается решение об увеличении возраста выхода на пенсию и для других граждан - Министерство финансов уже подготавливало некий план, который предусматривал, что граждане будут уходить на пенсию в 65 лет (как мужчины, так и женщины), но делаться это будет постепенно (на полгода или год ежегодно).Тем не менее, это очень серьезное решение и в Правительстве оно будет обсуждаться еще долгое время, и, как говорят политики и аналитики, увеличение неизбежно.Однако в июне 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заверила, что Правительство РФ не планирует повышать возраст выхода на страховую пенсию до 2018 года.

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