11 августа в истории: чем запомнился этот день





Сегодняшний день богат на исторические события: в Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево», в СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны». Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.

11 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:

1959 - В Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево»

1973 - В СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны»



1979 - В авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла футбольная команда «Пахтакор»

1996 - скончалась Ванга - болгарская ясновидящая





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