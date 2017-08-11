11 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: в Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево», в СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны». Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1959 - В Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево»
1973 - В СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны»
1979 - В авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла футбольная команда «Пахтакор»
1996 - скончалась Ванга - болгарская ясновидящая
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