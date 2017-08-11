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11 августа в истории: чем запомнился этот день


11 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: в Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево», в СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны». Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


11 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:


1959 - В Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево»


1973 - В СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны»


1979 - В авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла футбольная команда «Пахтакор»


1996 - скончалась Ванга - болгарская ясновидящая



11 августа в истории: чем запомнился этот день

Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 11 августа 2017 года


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