Какой сегодня праздник: 11 августа отмечается несколько праздников в России, какой праздник по церковному календарю сегодня





В плане праздников наша страна является уникальной. Дело в том, что в России отмечается большое количество праздничных дат, о которых россияне стараются не забывать. Но в потоке событийной жизни иной раз происходит так, что какой-либо праздник упускается из виду. Именно по этой причине мы решили остановиться на сегодняшних праздниках.На 11 августа 2017 года не приходится никаких крупных государственных праздников в России. Однако это вовсе не повод не отметить другие. В частности, сегодня отмечается Рождество святителя Николая Чудотворца. А народный календарь повествует о следующем: Калинник.Рождество святителя Николая Чудотворца отмечается 11 августа (29 июля по старому стилю). На самом деле, точная дата рождения святителя Николая неизвестна, источники относят это событие к 270 году нашей эры.Николай Чудотворец - это один из самых почитаемых в христианстве святых, а на Руси он почитался особо, а его прозвище «Угодник» означало, что он особо угождал богу, а молитва святителя достигала небес.Святитель Николай родился в третьем веке в греческой колонии в Малой Азии в христианской семье и с ранних лет проявлял набожность и благочестие.Его имя связано с невероятной щедростью и бессребреничеством, Николаю также приписывают многочисленные чудеса, совершенные им при жизни и даже после смерти. Именно поэтому мощи этого святого были так почитаемы, и их даже несколько раз похищали.Николай Чудотворец в западной традиции ассоциируется с Санта-Клаусом, он защитник и покровитель детей, которых одаривает подарками и милостями. Также святителя Николая чтят купцы, мореплаватели и заключенные, поскольку этот святой считается защитником всех несчастных, преследуемых, невинно осужденных и оклеветанных.Николай Чудотворец очень почитаем - его чествуют не только 11 августа, но еще и в мае, и декабре, а также поминают по четвергам.Название праздника связано с именем святого мученика Каллиника Киликийского, жившего на рубеже 3-4 веков. Однажды он в Анкире своей проповедью о едином Боге прогневал язычников, и те немедля отвели его на суд, где вершил расправу игемон Сакердон.Там после недолго разбирательства для проповедника была выбрана жестокая казнь - на Каллиника надели сапоги из железа, покрытые изнутри гвоздями, и в них заставили идти до места казни, где бросили живого в огонь. Но все эти пытки не тронули тела мученика. Позже он был похоронен христианами.Имя святого так явно перекликается с названием ягоды калины, как раз наливающейся спелостью к этому времени, что праздник посвятили и ей, тем более, что она, столь любимая на Руси, это вполне заслужила. Калина символизировала непорочную красоту и чистоту, а ее горький вкус был символом девичьей судьбы, когда по воле родителей приходилось выходить за немилого.Ягода шла на компот, мармелад и кисель, толкли для еды с медом, пекли особые пироги - калинники. О том, как их готовят, поведал В. Даль: «Щепоть калины завернет в ржаное тесто хозяйка пирожком, расправит, запеленает сухим капустным листом - и на противень, в печь, на вольный дух, пусть потомится и зажарится. А как хлебом потянет, как запахнет лакомством - открывай заслонку, вынимай готовые калинники. Лист капустный отрясется - и вот он, пирог с калинкой, с лесным душком!».Утренние заморозки, вредившие последним хлебам на полях, тоже именовали калинниками, их прогонять пытались: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Мороком называли утренний туман, суливший добрые овсы и ячмень: «Коли на Каллиника туман — припасай косы про овес с ячменем». Осеннее ненастье предвещал вновь зазеленевший овес.

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