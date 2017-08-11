Новости Сирии сегодня, 11.08.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 11 августа 2017





Конфликт в Сирии продолжает оставаться центральной темой в мировых СМИ. Это связано с непониманием дальнейшего развития ситуация в этой стране. Одни эксперты уверены, что очень быстро правительственная армия сумеет переломить боевиков из различных террористических группировок. В свою очередь другие аналитики имеют противоположную точку зрения.В зоне деэскалации, организованной в сирийской провинции Даръа возрождается бизнес, ремонтируются дома, люди постепенно возвращаются в родные места.Контрольно-пропускной пункт в населенном пункте Дейр-эль-Бакте, где дежурят российские военные, фиксирует нарастающие с каждым днем потоки людей в обе стороны. Местные жители признаются, что устали от многолетней войны и хотят поскорее наладить мирную жизнь.«Мы доверяем русским. Они являются гарантами того, что здесь больше не будут стрелять», - поведал водитель Али Каляш, который везет через КПП в зону деэскалации помидоры на продажу.Сейчас самыми востребованными товарами являются строительные материалы, их раскупают быстро, ведь поврежденные дома нуждаются в восстановлении. Везут также продукты питания, одежду, все то, что необходимо людям, снова привыкающим к жизни без войны.США ищут сферы для сотрудничества с Россией, и перемирие на юго-западе Сирии является одной из них. Такое заявление сделала официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.Науэрт на традиционном брифинге отметила, что двусторонние отношения России и Штатов «находятся на низком уровне, все знают это». Однако, по ее словам, США хотят найти сферы, в которых страны смогут сотрудничать.«И это перемирие - одна из них», - заявила Науэрт.Силы американской коалиции были обстреляны в районе сирийского города Манбидж. Об этом в четверг заявил представитель коалиции Райан Дилон.«На протяжении последней недели был прямой огневой контакт. В результате пострадавших или ущерба нет. Но это было рядом с нашими силами. Мы готовы защищать себя, если потребуется», - поведал он.При этом Дилон не стал уточнять, кто именно открыл огонь по войскам коалиции. По его словам, союзные силы не стали открывать ответный огонь.Начавшаяся неделю назад в регионе Бадия аль-Шам операция проправительственных сил завершилась полной победой. Сирийская армия и союзные ей формирования освободили 1300 квадратных километров на юго-западе Сирии, вытеснив американских наемников с территории страны.Стремительное наступление последовало после массированной артподготовки. При этом были использованы 122-мм гаубицы Д-30, РСЗО БМ-21 «Град» и другие орудийные системы. Боевики бригады «Ахмад аль-Абдо», не выдержав мощного огня стали отступать в Иорданию.В указанной операции участвовала пятитысячная группировка, состоящая из подразделений 5-го армейского корпуса, бойцов палестинского сопротивления, формирований иракского ополчения «Хашд аль-Шааби» и партийных батальонов «Аль-Баас». Данный успех был достигнут во многом, благодаря применению мобильных рейдовых групп на внедорожниках с установленными 23-мм артустановками, которые, преследуя отступающего противника, не давали ему возможности остановиться, чтобы организовать сопротивление.Ожидается, что сбежавшие боевики присоединяться к «умеренным» повстанцам, базирующимся в районе пограничного перехода Ат-Танф, где располагается военная база с американскими военными.Представитель американской коалиции полковник Райан Диллон в очередной раз заявил об успехах "Сирийских демократических сил" (СДС) в Ракке. По его словам, коалиционным силам удалось освободить от боевиков терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) уже более половины города."Более 50% территории города находится под контролем "Сирийских демократических сил", - заявил Диллон. При этом он признал, что в центре Ракки идут тяжелые бои, а СДС встречает ожесточенное сопротивление террористов.На фоне заявления Диллона представитель СДС Мустафа Бали сообщил, что ситуация в Ракке далека от той, которую представляют в СМИ.На самом деле южные районы города до сих пор полностью не освобождены, а две группировки СДС наступающие по сходящимся направлениям, до сих пор не встретились. Часть района Хишам Абдулмалик по-прежнему находится под контролем ИГ, а в соседнем р-не Назля Шухада курдам даже пришлось немного отступить.Выяснилось также, что район главной мечети в Старом городе тоже до сих пор не взят, хотя об этом заявлялось уже минимум дважды.Командование «Сирийских демократических сил» (SDF) всячески старается скрыть данные о своих потерях в ходе боев при освобождении Ракки. То что они велики не вызывает сомнения, однако, количество убитых и раненых бойцов курдского ополчения до сих пор составляет тайну и не освещается, чтобы боевой дух сил коалиции не упал.Не имея возможности воспользоваться открытыми данными, рассмотрим информацию, опубликованную пропагандистской службой «Исламского государства». Как утверждает ИГИЛ, за последние два месяца во время боев за город Ракку погибло свыше 1000 боевиков «Сирийских демократических сил».Согласно данным инфографики, представленной ниже, террористы убили 1040 бойцов SDF. Из них 207 погибло от огня снайперов. Кроме того уничтожено 18 и повреждено 6 технических средств, в том числе: две бронемашины «Хамви», один бульдозер, три пикапа «Тойота», три БМП, 14 других автомобилей и один беспилотник.В общей сложности за это время боевики ИГ провели 54 боевых операции, в числе которых четыре штурма, шесть акций смертников и 14 простых атак. Данные цифры пока трудно проверить, так как руководство SDF не стремиться к открытости. Впрочем, вполне вероятно, что какая-то доля истины в этой информации есть. Однако, скорее всего, количество погибших преувеличено вдвое, чем показано в указанном графике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264845-news.html