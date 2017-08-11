Новости Новороссии сегодня, 11.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 11 августа





Актуальная информация, которая сейчас приходит из Донбасса, четким образом свидетельствует о том, что украинские силовики не намерены прекращать вооруженную агрессию по отношению к населению Новороссии. Представляется, что в обозримом будущем затяжной конфликт в Донбассе вряд ли разрешиться исключительно с помощью дипломатических каналов.Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что не видит смысла инициировать введение режима прекращения огня в Донбассе с 1 сентября. Причина проста - в республике перестали верить в соблюдение Киевом очередного перемирия.По словам Захарченко, Донецк никогда не предлагал перемирие первым и не будет делать этого впредь. Любой такой шаткий мир продержится всего четыре часа максимум - а потом снова начнется война.В то же время произвело резонанс и другое заявление лидера ДНР о несвоевременности идеи Малороссии. По словам ряда экспертов, его стоит расценивать исключительно как отказ от неудачного названия. В то же время разговоры о будущем Донбасса и Украины продолжатся. Их будет инициировать как раз Донецк - в то время как Киев будет и дальше саботировать свою часть минских соглашений.Ясно одно: Донбасс уже не может вернуться на Украину и сделать вид, что ничего не было. Речь идет о попытках создать какие-то работающие механизмы совместного существования, учитывая интересы друг друга. Возможно, для компромиссов стоит подождать смены власти в Киеве.Власти Донецкой Народной Республики готовы обеспечивать деятельность специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории ДНР. Задержки в пропуске наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ связаны только с обеспечением их безопасности. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.Ранее представители СММ ОБСЕ заявили, что представители Республики задержали патруль миссии на 31 минуту возле села Верхнешироковского и на 20 минут неподалеку от села Коминтерново.«Инциденты, о которых идет речь, никак не связаны с каким-то недоброжелательным отношением к миссии ОБСЕ с нашей стороны. Напротив, мы неоднократно говорили о том, что готовы обеспечить деятельность миссии. И главное - ее безопасность. Указанные инциденты связаны как раз с этим», - сказал Захарченко.Он также добавил, что представители ДНР неоднократно просили представителей ОБСЕ в целях безопасности заранее сообщать свои маршруты.«Если же представители миссии появляются в неожиданных местах, то наши военнослужащие вынуждены "брать паузу" для того, чтобы обеспечить беспроблемное передвижение миссии в дальнейшем. Война - не место для сюрпризов. Особенно если речь идет о безопасности представителей миссии ОБСЕ», - резюмировал Захарченко.Энергетики ДНР оперативно восстановили энергоснабжение южных сел республики, которое было нарушено в результате ночного обстрела ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба министерства угля и энергетики ДНР.«Аварийно-ремонтные бригады энергетиков ДНР оперативно восстановили подачу электроэнергии шести сел Новоазовского района, обесточенных ночью в результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ», - уточняется в сообщении.Стоит отметить, что минувшей ночью украинские силовики открыли огонь по Новоазовскому району на юге ДНР. В зоне обстрелов также оказался наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в селе БезыменноеУкраинская сторона, в нарушении всех договоренностей, продолжает нарушать перемирие, использую при этом тяжелое вооружение, стянутое к линии соприкосновения.Подразделения ВСУ днем обстреляли поселок Старомихайловка Кировского района на западе Донецка. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.«Около 14:00 украинская сторона открыла огонь по поселку Старомихайловка», - сказал представитель командования.По его данным, огонь велся из минометов калибра 82 мм. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Напомним, что за минувшие сутки украинская армия выпустила по прифронтовым территориям ДНР почти 300 снарядов и мин. В общей сложности зафиксировано свыше 50 фактов нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.Подразделения ВСУ осуществили обстрел Петровского района города Донецк. В результате обстрела произошло возгорание дома по улице Мамина Сибиряка, 35. Прибывший пожарный расчет также подвергся целенаправленному обстрелу со стороны ВСУ. Повреждения получил пожарный автомобиль. Данных о пострадавших пока нет. Украинские военные преступники намеренно препятствовали работе пожарной команды МЧС ДНР. Не давая подойти к очагу возгорания.Украинская сторона продолжает геноцид населения Донбасса. Сегодня в 16.30 в дачном кооперативе Чудновского города Докучаевск, при покосе травы, на растяжке, установленной украинской диверсионной группой, подорвался гражданин Янковский Александр Андреевич 1951 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался в больницеПо информации, полученной от зам начальника ЦУКС МЧС ДНР Виталия Зарубина, в результате попадания взрывоопасных предметов(мин) началось возгорание по улицам Мамина-Сибиряка, Лукьяненко, Карнавальная, Красная звезда, Чехова Петровского района города ДонецкУкраинские силовики осуществляют обстрел из стрелкового оружия, пытаясь помешать пожарным расчетам потушить горящие дома. Сотрудники МЧС под обстрелом мужественно выполняют свой долг. Пулевые попадания зафиксированы во второй пожарной машине.Народная милиция ЛНР:«ВСУ за сутки выпустили по территории Республики более 60 боеприпасов. Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики более 60 боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Он отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции остается напряженной. "За прошедшие сутки вооруженные силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Желобок, Молодежное и Калиново. Противник вел огонь из минометов калибром 120 и 82-мм, гранатометов различных типов, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия", - проинформировал Марочко. "В результате обстрела со стороны ВСУ позиций наших подразделений получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью, один военнослужащий Народной милиции", − добавил он. "Всего по территории Республики было выпущено более 60 мин, снарядов и гранат", - уточнил подполковник. Он добавил, что киевские силовики продолжают нарушать условия Минских договоренностей, размещая запрещенное вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения. "Так, в районе населенного пункта Катериновка выявлены позиции еще двух минометных батарей, а также в ночное время на позиции прибывает БМП-1. Вблизи Троицкого обнаружены оборудованные позиции, на которых размещены минометная батарея и капонир с БМП-1.Военнослужащий ВСУ в Попаснянском районе расстрелял женщину и тяжело ранил мужчину. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. "Доведенные до крайности военнослужащие вооруженных сил Украины вымещают свою ненависть на местных жителях "Луганской области", которых считают сепаратистами", - заявил он. "Так, по опубликованным данным прокуратуры Украины, военнослужащий 10-й бригады расстрелял женщину и тяжело ранил мужчину. Это местные жители Попаснянского района", - сообщил Марочко. "Возмущенные бесчинством граждане грозят самосудом 10-й бригаде, которую прозвали эсэсовской. Именно каратели из фашистских подразделений СС являются примером для украинских оккупантов", - подчеркнул подполковник».Народная милиция ДНР:«Украинская сторона, в нарушении всех договоренностей, продолжает нарушать перемирие, использую при этом тяжелое вооружение, стянутое к линии соприкосновения.Так, на Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, танки и минометы. По 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 5 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 4 танковых снаряда, а также 90 мин калибром 120 и 82 мм.На Мариупольском и Горловском направлениях противник применял артиллерию, минометы калибром 120 и 82-мм, выпустив 25 снарядов калибром 122 мм, 13 танковых снарядов, 84 мины калибром 120 мм и 77 мин калибром 82 мм, а также гранатометы и стрелковое оружие по 8 населенным пунктам и прилегающим к ним районам.Всего за прошедшие сутки зафиксировано 54 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины.Потерь среди военнослужащих ВС и гражданского населения ДНР нет.Наиболее интенсивным обстрелы отмечены по населенным пунктам на юге Республики. Так, с 22 часов интенсивному обстрелу из минометов и танков подвергся населенный пункт Безыменное. В районе обстрела оказался наблюдательный пост СЦКК. Наблюдатели российской и украинской сторон Совместного центра, попав под обстрел, вынуждены были временно прекратить наблюдение и укрыться в безопасном месте. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.Отмечу, что это уже не первый подобный случай, 25 июля наблюдательный пост СЦКК в Безыменном также подвергся обстрелу с украинской стороны. Систематический характер обстрелов наблюдателей не может не вызывать обеспокоенность».

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