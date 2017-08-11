Оладьи на кефире пышные: рецепт приготовления оладушек

Вопрос о том, как приготовить вкусные и одновременно пышные оладьи, возникает у многих хозяек регулярно. Это связано с желанием женщин разнообразить привычный стол, либо же порадовать себя и своих близких новыми блюдами. Вместе с этим нужно понимать, что процесс приготовления оладий не отличается особенной сложностью и не требует специальных навыков.
С помощью сегодняшнего рецепта, который для вас подготовила редакция N4k.Ru, можно добиться пышных оладушек. Они станут незаменимыми помощниками как в будние дни, так и по праздничным поводам.
Рецепт оладий на кефире
Ингредиенты:
• 1 стакан кефира • 1 яйцо • 1 ч. л. ванильного экстракта (можно заменить на ванильный сахар) • 2 ст. л. растительного или растопленного сливочного масла • 2 ст. л. сахара • 1 стакан муки • 1/4 ч. л. соли • 0,5 ч. л. соды • 1 ч. л. разрыхлителя
Процесс приготовления:
Смешать простоквашу с яйцом, маслом, ванилью и сахаром. В отдельной миске соединить муку, соль, соду и разрыхлитель. Влить жидкую смесь в мучную, быстро перемешать, но не вымешивать! Именно это невымешивание - залог пышности оладушек.
Тесто должно остаться комковатым. Накройте миску тарелкой или еще чем-нибудь и дайте тесту отдохнуть минут 20. За это время комки разойдутся сами по себе. Тесто не перемешивать, сразу набирать ложкой и жарить оладьи.
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