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Рецепт шарлотки с яблоками для дома: как быстро приготовить пирог


Рецепт шарлотки с яблоками для дома: как быстро приготовить пирог
В тот момент, когда хочется вкусного пирога, а свободного времени не слишком много, шарлотка придет на помощь. Этот пирог разнообразит любой стол, а ежели учесть то обстоятельство, что готовится он достаточно быстро, то он сможет завоевать популярность у многих хозяек.

Благодаря своим простым ингредиентам, шарлотка с яблоками отличная выпечка к чаю, которая не только доставит удовольствие, но и сэкономить ваше время. Традиционно шарлотка готовилась из белого хлеба, яблок и ликера. В принципе, ее можно делать с любыми ягодами и фруктами, но, по мнению самих кондитеров, самая вкусная получается с этих фруктов кислых сортов.

Рецепт шарлотки с яблоками в духовке

Ингредиенты:

• Мука - 1 стакан
• Сахар - 1 стакан
• Яйца - 3 шт.
• Яблоки - 2-3 шт.
• Разрыхлитель - 1/2 ч.л.
• Сливочное масло - 1 ст.л.
• Сахар для посыпки - 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Смешать в миске яйца и сахар, хорошо взбить венчиком. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к яично-сахарной смеси и перемешать.
2. Очистить яблоки от кожуры и косточек. Разрезать на тонкие дольки.
3. Смазать форму сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить половину теста и разровнять. Сверху равномерно распределить кусочки яблок, посыпать сахаром. Полить оставшимся тестом.
4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. После приготовления сверху посыпать сахарной пудрой.


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