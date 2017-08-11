Рецепт шарлотки с яблоками для дома: как быстро приготовить пирог





В тот момент, когда хочется вкусного пирога, а свободного времени не слишком много, шарлотка придет на помощь. Этот пирог разнообразит любой стол, а ежели учесть то обстоятельство, что готовится он достаточно быстро, то он сможет завоевать популярность у многих хозяек.Благодаря своим простым ингредиентам, шарлотка с яблоками отличная выпечка к чаю, которая не только доставит удовольствие, но и сэкономить ваше время. Традиционно шарлотка готовилась из белого хлеба, яблок и ликера. В принципе, ее можно делать с любыми ягодами и фруктами, но, по мнению самих кондитеров, самая вкусная получается с этих фруктов кислых сортов.• Мука - 1 стакан• Сахар - 1 стакан• Яйца - 3 шт.• Яблоки - 2-3 шт.• Разрыхлитель - 1/2 ч.л.• Сливочное масло - 1 ст.л.• Сахар для посыпки - 1 ст.лСмешать в миске яйца и сахар, хорошо взбить венчиком. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к яично-сахарной смеси и перемешать.Очистить яблоки от кожуры и косточек. Разрезать на тонкие дольки.Смазать форму сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить половину теста и разровнять. Сверху равномерно распределить кусочки яблок, посыпать сахаром. Полить оставшимся тестом.Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. После приготовления сверху посыпать сахарной пудрой.

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