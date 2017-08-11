Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 11.08.2017





Гороскоп на сегодняшний день на основе "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующем: у Весов ожидается крайне многообещающий день. В свою очередь Звезды предсказывают Водолею удачный день по целому ряду направлений. А вот у Львов ожидается напряженный в психологическом плане день, который, впрочем, позволит решить финансовые вопросы.Сегодняшний день может подарить массу впечатлений в профессиональной сфере. Главное, чтобы представители этого знака Зодиака верили в себя и действовали решительно.Многие события в жизни Тельца будут весьма странными и неожиданными. Но вы готовы к любым поворотам судьбы, поэтому не паникуйте раньше времени.Звезды готовят Близнецам приятные неожиданности: возможно интересное предложение от поклонника. В вашей жизни может появиться человек, ради которого вы будете готовы на кардинальные перемены.День пролетит незаметно. Если к каким-либо делам у вас не будет лежать душа, отложите их на несколько дней.Звезды обещают Льву трудный в психологическом плане день, но зато есть шанс решить финансовые проблемы. Смотрите на все более реалистично, тогда и жизнь покажется не такой уж угрюмой.Вероятно, что звезды предоставят вам возможность оценить благоприятные моменты своей повседневной жизни, уют дома, заботу близких. Не потворствуйте своему желанию заводить очень странные знакомства.День может оказаться многообещающим. Если вдруг почувствуете, что начатое вами дело «не идет», лучше оставьте его, сейчас еще не время для реализации этой задумки.Скорпиону захочется экспериментов и чуточку риска, что может подтолкнуть его к неправомерным действиям. Учтите тот факт, что на вашу защиту встанут немногие.В любой профессии вы можете добиться успеха, у вас большая жажда знаний. Максимально сосредоточьтесь на делах.Сейчас на жизненном пути вас может поджидать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как вы с этим справитесь.Звезды предсказывают Водолею удачный день, когда мир вокруг будет ярким и отзывчивым. Все дела будут реализовываться быстро и успешно, что придаст вам уверенности в себе.Рыбы, которые в последнее время в общении с близкими и знакомыми отличались доминирующей позицией, могут столкнуться с недовольством сослуживцев. Постарайтесь избежать агрессивного метода решения конфликта.

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