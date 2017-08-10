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ВНО - 2018: для выпускников введут новшества


ВНО - 2018: для выпускников введут новшества

В 2018 году ВНО придется сдавать выпускникам профтехучилищ и колледжей. Изменения также коснутся для поступающих на магистратуру. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, передает со ссылкой на «Сегодня». Напомним, что в этом году 7.5% абитуриентов провалили тестирование по украинскому языку и литературе.


Какие тесты изменят в 2018 году


ВНО по украинскому языку с 2018 года будут сдавать все выпускники профтехучилищ и колледжей. По словам Карандия, это даст возможность оценить уровень подготовки в школах, профтехучилищах и колледжах.


Больше всего изменят тесты по иностранному языку. Они будут построены для проверки достижения выпускниками уровней В1 и В2. На первый уровень проверят школьников неспециализированных школ. На уровень В2 – учеников школ, где иностранный язык изучают углубленно.


Также появиться проверка на восприятие языка на слух – аудирование. Кроме того, английский в виде внешнего независимого оценивания придется сдавать всем поступающим на магистратуру.


Новшества в тестах



ВНО - 2018: для выпускников введут новшества

"Самое больше изменение в тестах по иностранным языкам. Планируется, что появится элемент оценивания восприятия языка на слух. Будет отдельный блок аудирования.


Кроме того, в процессе прохождения государственной итоговой будет использован двухуровневый тест по уровнях В1 и В2", – поделился Карандий.


В УЦОКО с 2018 года планируют ввести возможность проходить ВНО для выпускников с проблемами зрения. Для этого адаптируют тесты по украинскому языку, математики и истории Украины.


"Эта категория небольшая, но для сохранения справедливости эти люди нуждаются в таком подходе", – прокомментировал Вадим Карандий.


Наш журналист Амалия Червинчук напоминает, что в Сети прославился украинский выпускник, сумевший поступить в 10 университетов США. О том, как ему то удалось и через что нужно было пройти, читайте подробнее.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264739-news.html
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