Интересный гороскоп: как заряжаются энергией разные Знаки Зодиака





У каждого человека наступает такой момент, будто силы закончились, а дела еще нет. Естественно проще отложить всё на потом или попросить кого-то о помощи. Но иногда важное дело просто необходимо закончить, и откуда же брать энергию, чтоб открылось «второе дыхание»? У каждого знака Зодиака свой источник - какой, расскажет Joinfo.ua.

Овен

Люди, родившееся под этим знаком, зачастую стараются переделать все дела, чтоб показать, что у них на все хватит сил. Овна очень задевает, если кто-то сомневается в его способностях, силах или возможностях. Именно поэтому они всегда стремятся добиться большего.

Телец

Представителей этого знака вернет к чувствам «поощрение». Нужно порадовать себя, хоть вкусной едой, хоть хорошей песней. Причем важен сам процесс – сделать паузу и ободрить себя чем-то приятным. Бодрость не заставит себя долго ждать.

Близнецы

Людям этого знака важно переключаться с одного процесса на другой. Близнецы, как никто другой, очень любят разнообразие, поэтому энергии придаст только смена данной задачи на новую. После этого можно вернуться и завершить начатое дело, но уже с новыми силами. Будет не так утомительно.





Рак

Для Рака полезно пожаловаться на происходящее, обсудить все моменты. Во всех подробностях рассказать, как тяжело, что ничего не получается, а сил и желания продолжать дела нет. Такого разговора будет вполне достаточно, чтоб возобновить силы. Правда не стоит злоупотреблять вниманием одного человека, ему это быстро надоест.

Лев

Представители этого знака всегда, в первую очередь, думают о вознаграждении за проделанную работу или о нужном результате. Им придают сил сами мысли о том, что они получат в итоге, если еще немного постараются. Представляя все в деталях, они визуализируют желаемый результат и, без всякой магии, настраивают себя на новые свершения.

Девы

Они могут запросто идти вперед, потому что очень бояться признать свои слабости или показать их другим. Девы не должны допускать сомнений на счет своих сил и сдаваться, важно заверить себя в правильности своих действий, даже если это не так. Эти мысли приободрят вас и хорошо вдохновят.

Весы

Весам всегда придает сил уверенность в том, что они все делают верно. Важно следовать намеченному плану и не сомневаться, потому что именно сомнения заставляют их сдавать назад. Отбросив дурные мысли, вам будет проще сделать следующий шаг. Постарайтесь избегать людей, которые не верят в ваш успех и сомневаются в ваших силах.





Скорпион

Может показаться, что у людей этого знака неиссякаемая энергия. Но это не так. Просто они умеют правильно экономить силы и иногда использовать помощь других людей для выполнения своих задач. Но если Скорпион все-таки действительно устал, взбодриться ему поможет только понимание того, что после завершения дела, можно будет выдохнуть и приятно провести свободное время.

Стрелец

Стрельцов силы покидают быстро, но так же быстро и возвращаются. Но нужно доверять им, если вдруг они говорят, что совсем устали. Но правдой может быть и то, если через десять минут они снова будут полны сил. Придать энергии таким людям может выполнение нереальной задачи, потому что они любят сложности.

Козерог

Представителям этого знака зодиака, которые чувствуют сильную усталость и не могут продолжить свою работу, поможет смена ритма. Попробуйте продолжать дело быстрее или, наоборот, медленнее, тогда вы почувствуете прилив сил. Либо просто упростите поставленную задачу, чтобы выполнить ее энергичней. Станет легче, когда вы поймете, что можно приложить меньше усилий, но достичь того же результата.





Водолей

Люди-Водолеи всегда мечтают о том моменте, когда дело будет сделано и можно будет наконец-то отдохнуть. Эти мечты хорошо бодрят и заставляют работать быстрее. Не задумывайтесь о том, что вам не хватит сил на отдых. Мысли о выборе подходящего и желаемого поощрения придадут необходимых сил.

Рыбы

Они прекрасно знают, что их работа будет зависеть от их настроения и рабочего настроя. Вы способны свернуть горы и вам по плечу любое дело, если правильно себя настроить. Но не вздумайте думать об усталости. Сами мысли о том, что вы не сможете завершить начатое, могут сбить вас с толку и отнять нужную энергию. Поэтому, чтобы привлечь новые силы, нужно не обращать внимания на то, что предыдущие на исходе.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает также узнать, как влюбляются разные Знаки Зодиака.

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