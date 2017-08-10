Украинцы смогут приобрести сим-карту только по паспорту





Госспецсвязи Украины разработало законопроект, подразумевающий обязательную регистрацию абонентов мобильной связи, передает Joinfo.ua.

Ведение базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов

Вместе с этим было внесено предложение чтобы клиенты сохранили за собой право заключать договор в письменной или иной форме.

Законопроект появился на сайте Госспецсвязи 19 июля. Помимо этого, Госспецсвязи в этом же документе предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов – сказано в сообщении.







Как известно, система контроля серого импорта мобильных телефонов по IMEI заработала в Украине еще в 2009 году, а в 2014 в закон внесли корректив по которому Укрчастотнадзор утратил данную функцию. IMEI не обязательно было регистрировать.

В пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи пишет, что отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что уже этой осенью в Украине начнут выдавать ID-паспорта с цифровой подписью.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264709-news.html