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Украинцы смогут приобрести сим-карту только по паспорту


Украинцы смогут приобрести сим-карту только по паспорту

Госспецсвязи Украины разработало законопроект, подразумевающий обязательную регистрацию абонентов мобильной связи, передает Joinfo.ua.


Ведение базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов


Вместе с этим было внесено предложение чтобы клиенты сохранили за собой право заключать договор в письменной или иной форме.


Законопроект появился на сайте Госспецсвязи 19 июля. Помимо этого, Госспецсвязи в этом же документе предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов – сказано в сообщении.



Украинцы смогут приобрести сим-карту только по паспорту

Как известно, система контроля серого импорта мобильных телефонов по IMEI заработала в Украине еще в 2009 году, а в 2014 в закон внесли корректив по которому Укрчастотнадзор утратил данную функцию. IMEI не обязательно было регистрировать.


В пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи пишет, что отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что уже этой осенью в Украине начнут выдавать ID-паспорта с цифровой подписью.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264709-news.html
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