Оладьи на кефире: рецепт простых оладушек

Оладушки в нашей стране принято готовить совершенно не по праздничным поводам. С помощью этого блюда можно достаточно легко и быстро разнообразить стол, так как вряд ли найдется тот, кто не любит горячие оладьи.
Вместе с этим оладьи относятся к числу универсальных блюд, так как их можно говорить с помощью различных рецептов, а каждая уважающая себя хозяйка имеет какой-то особенный. Кефирные оладушки хороши тем, что у них особенный, нежный вкус, пористая консистенция и нет необходимости использовать дрожжи и ждать, когда они разойдутся.
Естественное брожение кефира и его реакция с содой обеспечит вам пышной оладушек, которая не опадает после их остывания.Классический рецепт пышных оладий на кефиреЧто нам потребуется:
1. Мука - 2-2.5 ст
2. Яйцо - 3 шт
3. Соль - 0.5 ч.л
4. Сахар - 1 ст.л
5. Кефир - 0.5 л
6. Сода - 0.3 ч.л
7. Растительное масло - 3-4 ст.лСпособ приготовления:
Чтобы приготовить оладьи на кефире смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте в них пол стакана кефира, непрерывно помешивая, постепенно всыпьте муку и замесите гладкое тесто.
После этого добавьте оставшийся кефир, тщательно размешайте и всыпьте соду.
Большой ложкой выложите на сковороду с кипящим растительным маслом небольшими порциями тесто и выпекайте оладьи с обеих сторон до появления румяной корочки.
К столу оладьи подавайте со сметаной или медом.
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