Вирус в Турции Коксаки 2017: лечение, как не заболеть, последние новости





Представители Минздрава рекомендуют избегать в Турции массовых детских мероприятий в связи с появившейся в СМИ информацией о распространении вируса Коксаки.Случаев массового заражения вирусом Коксаки среди путешественников в Турции текущим летом не наблюдается. Однако латвийка Екатерина убеждена, что ее сын заболел на курорте именно этим вирусом. В больнице и в отеле эту информацию не подтверждают. Но женщина узнала, что ее ребенок не единственный, кто заболел.Нужно понимать, что вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.Примечательно отметить, что турецкая сторона факт эпидемии отрицает. Однако вирус распространяется очень быстро, и сейчас заболевшие есть на всех морских курортах страны. Вот что рассказала москвичка Анна, вернувшаяся из Турции."Когда мы приехали в Турцию, слышали об этом вирусе от нашей знакомой, но думали, что нас это не коснется. Буквально через несколько дней у младшей дочери, ей год, поднялась температура. Максимум достигал 39,4. От нее, видимо, заразился старший ребенок, ему 12. Пугает тот факт, что ни о чем подобном наш турагент нас не предупреждал. Наверное, если в настоящий момент рассматривать, мне бы сказали „мои дети могут заразиться этим вирусом“, и у меня на руках маленький ребенок, я бы отказалась от этой поездки", - поведала Анна.Роспотребнадзор открыл электронную горячую линию в связи с возможной вспышкой энтеровирусной инфекции на курортах Турции."Роспотребнадзором направлен запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации, до настоящего времени ответ не представлен, информирует comandir.com. Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной горячей линии", - говорится в сообщении ведомства.Ведомство просит указывать в обращении период нахождения в Турции, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, контактные данные, место отдыха и название отеля, дату возвращения в РФ (либо предполагаемого возвращения), состояние здоровья после возвращения.Вместе с этим уточняется, что россиян просят указывать, обращались ли они за медпомощью во время отдыха либо по возвращении, название туроператора и страховой компании. Как отмечает ведомство, в территориальных органах работают горячие линии для приема телефонных обращений по месту проживания. Ведомство подчеркивает, что при ухудшении самочувствия во время отдыха или по возвращении в РФ следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей.

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