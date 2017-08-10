Шарлотка с яблоками: рецепт классического пирога для дома

В те минуты, когда неожиданно захотелось отведать вкусного пирога, а свободного времени недостаточно, шарлотка окажется идеальным вариантом. Данный пирог сможет разнообразить любой стол, а ежели учесть тот факт, что готовить его весьма просто, то он быстро завоюет авторитет среди хозяек.
Благодаря своим простым ингредиентам, шарлотка с яблоками отличная выпечка к чаю, которая не только доставит удовольствие, но и сэкономить ваше время. Традиционно шарлотка готовилась из белого хлеба, яблок и ликера. В принципе, ее можно делать с любыми ягодами и фруктами, но, по мнению самих кондитеров, самая вкусная получается с этих фруктов кислых сортов.
За что же шарлотка так любима? За ее неповторимый и нежный вкус, легкий яблочный аромат, аппетитный внешний вид, а также за простоту приготовления и возможность экспериментировать с начинками. Очень вкусной получается шарлотка с яблоками и грушами.Рецепт шарлотки с яблокамиИнгредиенты:
• Мука - 1 стакан
• Сахар - 1 стакан
• Яйца - 3 шт.
• Яблоки - 2-3 шт.
• Разрыхлитель - 1/2 ч.л.
• Сливочное масло - 1 ст.л.
• Сахар для посыпки - 1 ст.лСпособ приготовления:
1. Смешать в миске яйца и сахар, хорошо взбить венчиком. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к яично-сахарной смеси и перемешать.
2. Очистить яблоки от кожуры и косточек. Разрезать на тонкие дольки.
3. Смазать форму сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить половину теста и разровнять. Сверху равномерно распределить кусочки яблок, посыпать сахаром. Полить оставшимся тестом.
4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. После приготовления сверху посыпать сахарной пудрой.
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