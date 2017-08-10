Шарлотка с яблоками: рецепт классического пирога для дома





Ингредиенты:

Способ приготовления:

В те минуты, когда неожиданно захотелось отведать вкусного пирога, а свободного времени недостаточно, шарлотка окажется идеальным вариантом. Данный пирог сможет разнообразить любой стол, а ежели учесть тот факт, что готовить его весьма просто, то он быстро завоюет авторитет среди хозяек.Благодаря своим простым ингредиентам, шарлотка с яблоками отличная выпечка к чаю, которая не только доставит удовольствие, но и сэкономить ваше время. Традиционно шарлотка готовилась из белого хлеба, яблок и ликера. В принципе, ее можно делать с любыми ягодами и фруктами, но, по мнению самих кондитеров, самая вкусная получается с этих фруктов кислых сортов.За что же шарлотка так любима? За ее неповторимый и нежный вкус, легкий яблочный аромат, аппетитный внешний вид, а также за простоту приготовления и возможность экспериментировать с начинками. Очень вкусной получается шарлотка с яблоками и грушами.• Мука - 1 стакан• Сахар - 1 стакан• Яйца - 3 шт.• Яблоки - 2-3 шт.• Разрыхлитель - 1/2 ч.л.• Сливочное масло - 1 ст.л.• Сахар для посыпки - 1 ст.л1. Смешать в миске яйца и сахар, хорошо взбить венчиком. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к яично-сахарной смеси и перемешать.2. Очистить яблоки от кожуры и косточек. Разрезать на тонкие дольки.3. Смазать форму сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить половину теста и разровнять. Сверху равномерно распределить кусочки яблок, посыпать сахаром. Полить оставшимся тестом.4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. После приготовления сверху посыпать сахарной пудрой.

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