Греческий салат: рецепт приготовления в домашних условиях





Греческий салат с курицей никогда не останется незамеченным гостями за праздничным столом. Феерия его вкуса никого не оставит равнодушным, поэтому весь вечер вам придется держать при себе рецепт греческого салата с курицей, чтобы успеть поделиться им со всеми желающими.Мясной салат может подаваться как самостоятельное блюдо, но с таким же успехом он может просто дополнить ваш праздничный стол. Греческий салат очень питательный имеет неординарный вкус и содержит в себе не так уж много калорий, поэтому окажется по вкусу всем.Представляем вашему вниманию простой в приготовлении Греческий салат, от которого останутся в восторге все домочадцы.• оливковое масло - 1 ч. ложка;• куриное филе - 2 шт.;• соль, перец - по вкусу;• орегано - по вкусу;• сушеный чеснок - по вкусу;• салат латук - 1 головка;• болгарский перец - 2 шт.;• консервированные перцы чили - 2 шт.;• маслины;• сыр "Фета" - 2 ст. ложки;• гренки;• огурец - 1 шт.;• томаты черри - 1 горсть;• оливковое масло - 4 ст. ложки;• сок 1 лимона.Куриное филе приправляем солью и перцем, а также чесноком и орегано по вкусу. Обжариваем куру с обеих сторон до золотистого цвета, после чего дополнительно запекаем в духовке при 180 градусах до полной готовности. Перед нарезанием даем мясу отдохнуть 5 минут, чтобы не потерять мясные соки.Пока курица отдыхает томаты нарезаем четвертинками, огурцы - тонкими кружочками, а "Фету" - кубиками. Салат рвем руками. Болгарский перец режем соломкой, перец чили тонкими колечками. Настоявшуюся курицу режем соломкой. Перемешиваем все ингредиенты вместе.Из масла, лимонного сока, соли и перца готовим салатную заправку и поливаем ею смешанные ингредиенты. Готовый греческий салат с курицей посыпаем гренками и маслинами.

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