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Греческий салат: рецепт приготовления в домашних условиях


Греческий салат: рецепт приготовления в домашних условиях
Греческий салат с курицей никогда не останется незамеченным гостями за праздничным столом. Феерия его вкуса никого не оставит равнодушным, поэтому весь вечер вам придется держать при себе рецепт греческого салата с курицей, чтобы успеть поделиться им со всеми желающими.

Мясной салат может подаваться как самостоятельное блюдо, но с таким же успехом он может просто дополнить ваш праздничный стол. Греческий салат очень питательный имеет неординарный вкус и содержит в себе не так уж много калорий, поэтому окажется по вкусу всем.

Представляем вашему вниманию простой в приготовлении Греческий салат, от которого останутся в восторге все домочадцы.

Греческий салат: рецепт

Ингредиенты:

• оливковое масло - 1 ч. ложка;
• куриное филе - 2 шт.;
• соль, перец - по вкусу;
• орегано - по вкусу;
• сушеный чеснок - по вкусу;
• салат латук - 1 головка;
• болгарский перец - 2 шт.;
• консервированные перцы чили - 2 шт.;
• маслины;
• сыр "Фета" - 2 ст. ложки;
• гренки;
• огурец - 1 шт.;
• томаты черри - 1 горсть;
• оливковое масло - 4 ст. ложки;
• сок 1 лимона.

Приготовление:

Куриное филе приправляем солью и перцем, а также чесноком и орегано по вкусу. Обжариваем куру с обеих сторон до золотистого цвета, после чего дополнительно запекаем в духовке при 180 градусах до полной готовности. Перед нарезанием даем мясу отдохнуть 5 минут, чтобы не потерять мясные соки.

Пока курица отдыхает томаты нарезаем четвертинками, огурцы - тонкими кружочками, а "Фету" - кубиками. Салат рвем руками. Болгарский перец режем соломкой, перец чили тонкими колечками. Настоявшуюся курицу режем соломкой. Перемешиваем все ингредиенты вместе.

Из масла, лимонного сока, соли и перца готовим салатную заправку и поливаем ею смешанные ингредиенты. Готовый греческий салат с курицей посыпаем гренками и маслинами.


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