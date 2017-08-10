Скончался украинский художник-живописец Кирилл Проценко





Скончался украинский живописец Кирилл Проценко. Художнику было 50 лет, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, передает Joinfo.ua.

О смерти Проценко украинским СМИ сообщил арт-критик Константин Дорошенко. Он отметил, что Кирилла "подвело сердце". Сообщается, что Проценко уже похоронили: его родственники не хотели публичности и разрешили объявить информацию о смерти художника только после похорон.

Мир украинского искусства тяжело воспринимает утрату

Дорошенко также подчеркнул, что внезапная смерть художника стала настоящим шоком для представителей столичного художественного общества.



"Для меня Проценко был Петронием, арбитром изящества моего времени, моего Киева. Важность вкуса он отрицал: "Вкус - это миф". Но этим он как раз и признался в обладании настоящим вкусом", - рассказал Дорошенко.





При жизни Кирилл Проценко являлся участником "Парижской коммуны", арт-объединения, во многом определившего лицо современного украинского искусства. Более чем за 20 лет творчества художник проявил себя в различных направлениях искусства: занимался живописью, делал фотопроекты, а также находился у истоков отечественного видеоарта.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, в Москве скончался Павел Слободкин – основатель ВИА "Веселые ребята".

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