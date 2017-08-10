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Порча товара в супермаркете: юрист объяснил почему вы не обязаны платить за разбитую бутылку


Порча товара в супермаркете: юрист объяснил почему вы не обязаны платить за разбитую бутылку

Представьте себе ситуацию, в которой вы идете вдоль ряда с алкоголем, и случайно сумкой задеваете одну из бутылок, стоящих на полке. Кто в этом случае должен оплачивать стоимость бутылки – вы или супермаркет? Joinfo.ua рассказывает, что на этот счет думают юристы.


Когда вы не обязаны платить


За любую порчу товара с покупателя магазин попробует «выбить» деньги. Но вы не всегда обязаны их платить. Если товар был испорчен не специально, то его стоимость не обязан возмещать покупатель.


Например, если вы выбираете вино, а мимо проходящая женщина слегка толкает вас, чтобы протиснуться между торговыми рядами, и бутылка из ваших рук падает на пол… В этом случае вы ни копейки не должны магазину.


Или если какой-то товар неудобно размещен в торговом зале, и буквально падает вам на голову. В этом вина исключительно со стороны магазина, так как продавцы и специально обученный персонал обязаны следить за тем, как расставлены товары на полках.


Когда магазин может заставить вас заплатить



Порча товара в супермаркете: юрист объяснил почему вы не обязаны платить за разбитую бутылку

Однако, владельцы магазина все же могут заставить вас заплатить. Для этого им нужно доказать вашу вину через суд. Главным аргументом в этом деле будет доказательство того, что покупатель преднамеренно решил нанести материальный вред магазину.


Однако в суде такие случаи встречаются редко. Ведь услуги адвоката для владельца супермаркета будут стоить в разы больше, чем разбитый товар.


Напомним, что в Шанхае заработал магазин будущего. Первый магазин, в котором нет продавцов и касс, построила шведская инновационная компания Wheelys.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264692-news.html
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