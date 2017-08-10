Порча товара в супермаркете: юрист объяснил почему вы не обязаны платить за разбитую бутылку





Представьте себе ситуацию, в которой вы идете вдоль ряда с алкоголем, и случайно сумкой задеваете одну из бутылок, стоящих на полке. Кто в этом случае должен оплачивать стоимость бутылки – вы или супермаркет? Joinfo.ua рассказывает, что на этот счет думают юристы.

Когда вы не обязаны платить

За любую порчу товара с покупателя магазин попробует «выбить» деньги. Но вы не всегда обязаны их платить. Если товар был испорчен не специально, то его стоимость не обязан возмещать покупатель.

Например, если вы выбираете вино, а мимо проходящая женщина слегка толкает вас, чтобы протиснуться между торговыми рядами, и бутылка из ваших рук падает на пол… В этом случае вы ни копейки не должны магазину.

Или если какой-то товар неудобно размещен в торговом зале, и буквально падает вам на голову. В этом вина исключительно со стороны магазина, так как продавцы и специально обученный персонал обязаны следить за тем, как расставлены товары на полках.



Когда магазин может заставить вас заплатить





Однако, владельцы магазина все же могут заставить вас заплатить. Для этого им нужно доказать вашу вину через суд. Главным аргументом в этом деле будет доказательство того, что покупатель преднамеренно решил нанести материальный вред магазину.

Однако в суде такие случаи встречаются редко. Ведь услуги адвоката для владельца супермаркета будут стоить в разы больше, чем разбитый товар.

Напомним, что в Шанхае заработал магазин будущего. Первый магазин, в котором нет продавцов и касс, построила шведская инновационная компания Wheelys.

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