В выходные дни парковка в столице будет бесплатной





Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заявил, что украинцы теперь не будут оплачивать парковочное место по выходным в Киеве, передает Joinfo.ua.

Бесплатная парковка

Как передает столичная администрация, за парковку в выходные дни оплата взиматься не будет. Данная информация размещена на каждой информационной табличке, которые находятся на стоянках в Киеве.

«Такая практика является нормальной для большинства европейских городов. В Украине такая норма закреплена законодательно, и, к сожалению, пользуясь неосведомленностью населения, упаковщики требовали плату за парковку даже в выходные», — сказал Симонов.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что с сегодняшнего дня в Киеве вступили в силу новые правила оплаты за парковку автомобилей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264691-news.html