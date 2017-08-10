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В выходные дни парковка в столице будет бесплатной


В выходные дни парковка в столице будет бесплатной

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заявил, что украинцы теперь не будут оплачивать парковочное место по выходным в Киеве, передает Joinfo.ua.


Бесплатная парковка


Как передает столичная администрация, за парковку в выходные дни оплата взиматься не будет. Данная информация размещена на каждой информационной табличке, которые находятся на стоянках в Киеве.


«Такая практика является нормальной для большинства европейских городов. В Украине такая норма закреплена законодательно, и, к сожалению, пользуясь неосведомленностью населения, упаковщики требовали плату за парковку даже в выходные», — сказал Симонов.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что с сегодняшнего дня в Киеве вступили в силу новые правила оплаты за парковку автомобилей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264691-news.html
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