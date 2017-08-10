Какой сегодня праздник по церковному календарю, 10 августа 2017: сегодня отмечается народный праздник





Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник, продолжает оставаться в центре внимания россиян. Связано это с тем, что в нашей стране отмечается большое количество праздников, за которыми зачастую невероятно трудно следить.Особенной категорией праздников, как уж повелось, являются православные. Их также насчитывается большое количество. Вместе с этим в сегодняшнем материале мы расскажем еще и о народном празднике.Дело в том, что на сегодня, 10 августа, приходится сразу несколько праздников. В частности, ежели заглянуть в церковный календарь, то становится понятно, что здесь отмечено следующее событие: Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери. А в народном календаре день выделен следующим образом: Прохоры-Пармены.Любой старинный чудотворный образ Пречистой Девы Марии имеет богатую историю. Обязательно в ней присутствуют случаи волшебного спасения народа от страшных событий, благодатной помощи, дарованной людям по молитвам перед святым полотном. Одной из главнейших святынь русской земли, чей возраст исчисляется столетиями, является Смоленская икона Божией Матери. Праздник в ее честь Церковь постановила отмечать 10 августа каждого года. И поныне икона подает исцеление и утешение всем страждущим.Смоленская икона Божией Матери принадлежит к иконописному типу Одигитрия. Предполагается, что этот святой чудотворный образ является списком с другой иконы - Одигитрии Влахернской. Изображение Богородицы на интересующем нас полотне поясное. Левая рука Девы Марии поддерживает Младенца Иисуса. Последний в свою очередь правой рукой творит благословение, а в левой держит свиток. Обратная сторона первообраза украшена распятием со сделанным на нем надписью, гласящей «Царь распят» и изображением Иерусалима. В 1666 году эту композицию пополнили фигурами Божией Матери и Иоанна Богослова. Прослеживается сильное сходство между Смоленской и Иверской иконами Богородицы. Однако первая отличается большей строгостью в расположении фигур и выражениях ликов Девы Марии и Богомладенца.Автором Смоленской иконы считается святой евангелист Лука. Свою известность чудотворный образ получил в XI-м веке. В России икона очутилась в результате благословения невесты русского князя. На данный счет существует две версии. Первая утверждает, что благословение иконой Божией Матери на свой брак с правителем Чернигова получила царевна Анна, дочь византийского императора Константина Порфирородного, от своего же отца. Вторая версия указывает на другую царицу Анну, что венчалась со святым равноапостольным князем Владимиром. В любом случае, какая бы из рассмотренных выше исторических гипотез не была истинной, именно факт сопровождения и переезда объясняет название святого образа: «Одигитрия» означает в переводе с греческого «Путеводительница».Однако, если отталкиваться от описанного ранее предположения, будто Смоленская икона – это список с таковой Одигитрии Влахернской, то закрепление за ней названия «Путеводительница» связана с преданием о том, как Богородица привела во Влахернский храм к собственному образу двух слепцов, которые тотчас получили исцеление. Таким образом, Пречистая Дева Мария является для всех православных христиан Путеводительницей к спасению.Надо сказать, что большинство ученых и исследователей придерживаются первой версии о возникновении святого образа на Руси. После того, как император Византии в 1046 году благословил свою дочь Анну этой иконой на супружеский союз с князем черниговским Всеволодом Ярославичем, она превратилась в родовую религию русских правителей, а также символом близости России и Царьграда. Спустя 51 год, по другим данным - в начале XII-го века князь Владимир Мономах способствовал перенесению чудотворного святого образа в город Смоленск. Там он заложил храм Успения Божьей Матери, где, когда тот был воздвигнут, и поместили княжескую святыню. Понятно, что свое наименование последняя получила по имени населенного пункта, в котором оказалась по воле правителя Руси. В то же время Смоленск окрестили градом Пресвятой Богородицы, храм же ее – Домом Девы Марии.Народный праздник «Прохоры-Пармены» отмечается 10 августа (по старому стилю - 28 июля). В церковном календаре день посвящен памяти двух апостолов от семидесяти - Прохора и Пармена. Другие названия праздника: «День Прохора», «Прохоров день», «Менялы». По народному поверью, в этот день нельзя обменивать свои вещи на чужие - выгоды не будет.Предание гласит, что Прохор был спутником апостола Петра, впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, то он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. Впрочем, существует и другая версия: будто бы Пармен проповедовал Евангелие в Македонии и окончил жизнь мученической смертью при императоре Траяне.Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены - не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. Осуждала деревня охочих до мены: мол, обмен обману сродни. В народе говорили: «Кто меняет, дурака в придачу получает», «Меняй сто рублей, ни копейки не останется». В старину твердо следовали этому правилу, даже купцы на Прохора не открывали своих лавок.День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, которых чествовали особенно - им выражали свою благодарность и уважение. Эта профессия почиталась во все времена и во всех районах Руси. Жилье кузнецов обычно строилось на отшибе, ведь расположение кузницы в отдалении от других домов деревни требовалось, чтобы обезопасить избы от пожара.Кузнец ассоциировался с силой и мастерством, кроме того, ему приписывали магические способности - ведь он умеет укрощать огонь и металл. Нередко кузнецов считали чем-то вроде колдунов. Надо вспомнить, что не было оберега мощнее от самой разнообразной нечистой силы, чем остро наточенный серп или топор. Этот человек обладал властью над злобными духами, недаром же в народных сказках ему удалось подковать лошадь самого черта.

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