Роуминг по России, отменен или нет: последние новости о сроках отмены роуминга





Сотовые операторы, как и ожидалось, с большим нежеланием идут на то, чтобы отменить роуминг внутри России. В частности, именно такое требование не так давно выдвинула Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Но на пути к реализации этой затеи могут возникнуть серьезные преграды.Свежие данные по этой актуальной теме свидетельствуют о том, что ФАС возбудила дело в отношении «большой четверки» операторов связи за установление высоких цен в национальном роуминге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации», - отмечается в сообщении.ФАС с июля 2017 года добивается от операторов изменение цен на тарифы внутрисетевого роуминга. Операторы «большой четверки» в каждом тарифе устанавливают большие разницы на одни и те же услуги, которые клиент получает в домашнем регионе и за его пределами.После отмены роуминга расцепки на тарифные планы в домашнем регионе увеличатся. По мнению ФАС, жителям России не стоит переживать, тарифы подорожают на несколько копеек.МТС, «МегаФон» и «Билайн» предоставляют услуги везде, кроме Крыма и Севастополя. Там же не работает и Tele2, оказывающий услуги в 65 регионах РФ.

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