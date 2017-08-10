Манник на кефире, рецепт простой: как приготовить быстро в домашних условиях





Часто хозяйки задумываются над тем, как приготовить совершенно новое блюдо из простых ингредиентов. Казалось бы, какой вкусный кулинарный шедевр можно сделать из манки? Что еще, кроме манной каши, можно придумать? Сегодня предлагаем рецепт вкусного манника на кефире с фото, который получится не хуже любого торта.Для того, чтобы испечь классический манник на кефире в духовке, особых кулинарных навыков и огромного опыта не потребуется. Манка - вообще очень ценный продукт, благодаря своей универсальности и широкому спектру применения. Не всегда удается испечь простой домашний пирог с мукой и с маслом, чтобы он получился пышным. А с манником дела обстоят куда проще - ингредиентов поменьше, чем у любой выпечки, процесс приготовления легче, да и время выпечки - короче, а результат всегда отличный!Если вы собираетесь впервые приготовить манник, попробуйте этот рецепт. Пошаговый рецепт с фото, который вы найдете на нашем сайте, поможет вам быть уверенными в правильности приготовления этого манника на каждом шаге. Этот рецепт уже успели испробовать многие хозяйки, теперь настала и ваша очередь сделать этот вкуснейший пирог для своих близких.• Кефир - 1,5 стакана• Яйца - 3 шт.• Разрыхлитель - 18 грамм• Сахар - 1 стакан• Манная крупа - 2 стаканаВ миску разбиваем яйца и всыпаем к ним сахар. Миксером взбиваем до светло-желтого оттенка на самой большой скорости. Далее вливаем кефир и всыпаем разрыхлитель теста. Высыпаем в смесь всю манку и перемешиваем так, чтобы не было комочков.Форму для выпекания смазываем маслом и вливаем в нее тесто. В данном случае используются силиконовые формочки, но вы можете использовать любые другие. Это не столь критично.Духовку разогреваем до 180 градусов и отправляем в нее тесто на 35 минут. На этом процесс приготовления заканчивается. Финальным штрихом станет посыпание готового манника сахарной пудрой.

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