Пенсия в 2017 году, новости для работающих пенсионеров: размер повышения с 1 августа





Работающие пенсионеры с 1 августа начали получать пенсию с учетом небольшого повышения, которое было произведено Пенсионных фондом России. Корректировка затронула только тех пенсионеров, которые работали в течение прошлого года и получали официальную зарплату, с которой отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ. Это важное обстоятельство.Увеличение размера страховой части их трудовой пенсии с учетом сумм страховых взносов, уплаченных работодателями за прошедший период, производится ежегодно в июле.Соответствующая прибавка к пенсии носит индивидуальный характер. Ее размер вычисляется в зависимости от возраста работающего пенсионера и от уровня его заработной платы на текущем месте работы. Чем дольше пенсионный стаж гражданина, тем меньше будет количество лет, на которые поделится сумма уплаченных за него в Пенсионный фонд взносов, и тем больше будет прибавка к пенсии.После перерасчета в августе 2017 года, пенсия работающих пенсионеров поднимется не более чем на три пенсионных балла. Максимальная прибавка определена на уровне 235,7 рубля.Ежели заглядывать в будущее, то в бюджете на 2018 год деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам пока не заложены.На повестке правительства РФ снова стоит тема возврата к индексации пенсий. Да и в Госдуме обсуждаются разные варианты того, как и кому из работающих поднять пенсии. Однако никакие конкретные решения пока не приняты.

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