Новые правила парковки в Киеве: где купить талоны





В Киеве сегодня, 10 августа вступили в силу новые правила оплаты парковки автомобилей. Отныне это можно сделать с помощью безналичного расчета или специальных талонов, передает Joinfo.ua.

Расценки на парковку

Тариф за парковку составит: I зона – 10 грн/час., II зона – 7 грн/час., III зона – 5 грн/час. Стоимость месячной карты: I зона – 630 грн, II зона – 441 грн, III зона – 315 грн.

Как выглядят талоны на парковку

















Где купить талоны?

Месячные карты и парковочные талоны можно приобрести в пунктах продажи “Союзпечать”. Всего в Киеве 67 таких киосков.





Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее беспредел киевских парковщиков возмутил столичную власть.

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