День почитания Смоленской иконы Божией Матери: в чем сила молитвы





10 августа православные христиане чтят Смоленскую икону Божией Матери. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь, передает Joinfo.ua.

Значение Смоленской иконы Богородицы

Это божественное изображение почитается еще с начала XII века. В переводе с греческого языка она означает «Путеводительница». Это название было дано ей не случайно. Большое количество очень важных событий в стране благополучно закончились благодаря искренним молитвам православных христиан перед этим ликом.

Она все время ведет страну, ограждая ее от страшных эпидемий, защищая от кровопролитных войн и земли от завоеваний.

Православные христиане верят в то, что образ Смоленской Богородицы принесет гармонию и мир в тот дом, в котором его бережно хранят и чтут. Смоленская икона помогает утихомирить неприязнь враждующих сторон, а также решить семейные конфликты.

Есть несколько вариантов появления названия этого божественного изображения. Но все православные христиане знают, что она является направляющей к спасению человечества. Он всегда помогает тем, кто молится к ней с чистым сердцем и исцеляет от тяжелых заболеваний, помогает найти мир в семейных делах, разрешить сложные ситуации и является нашей первой заступницей перед Господом Богом.

В чем помогает Смоленская икона Божией Матери





Этот лик почитается у христиан православного обряда как символ мира и здравия. В разное время перед ней молились о:



защите родной земли от воен.



здравии тех, кто на фронте.



том, чтобы уберечь от болезней и страшных эпидемий.



Чтится она и среди семейных людей, так как семью и ассоциируют с малой родиной. Ей также необходимо святое покровительство.



Обращаются к ней с мольбами за тех, кто покинул отчий дом и находятся в деловой поездке или в путешествии. И сами путешественники просят ее о защите и покровительстве на чужих землях.



Молитва Смоленской Божьей Матери





«О Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пречистая Одигитрие Марие! Услыши нас грешных и недостойных в час сей молящихся и припадающих к Твоему Пречистому Образу со слезами и умиленно глаголющих: изведи нас от рова страстей, Владычице Преблагая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злыя клеветы, и от неправеднаго и лютаго навета вражия. Можеши бо, о Благодатная Мати наша от всякаго зла сохранити люди Твоя и всяким благодеянием снабдити и спасти; разве Тебе иныя Предстательницы в бедах и обстояниях, и теплыя Ходатаицы о нас, грешных, не имамы. Умоли, Госпоже Пресвятая, Сына Твоего Христа Бога нашего, да удостоит нас Царствия Небеснаго; сего ради всегда славим Тя, яко Виновницу спасения нашего, и превозносим святое и великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемаго Бога, во веки веков. Аминь».

Где можно увидеть чудотворную икону Смоленскую?

Основным местом ее хранения является Смоленская обитель Пресвятой Богородицы. Но так как многие желали приклонится пред нею, то было сделано списки этого лика. Многие из них были отмечены своими чудодеяниями, и отыграли очень важную роль в жизни целых городов. Каждая из них уже получила свое название, а молитвы, которые направляются к ней помогают в заступничестве перед Матерью Божией.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает узнать, как молиться и о чем просить Святого Пантелемона Целителя.

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