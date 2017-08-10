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  • 08:34 – Народные приметы: 10 августа 


Гисметео Украина: погода на 10 августа


Гисметео Украина: погода на 10 августа

Согласно прогнозу Гисметео Украина, 10 августа будет жарко на всей территории Украины, но на 1-2 градуса жара, все же, спадет везде, кроме запада, передает Joinfo.ua.


Запад


На западе Украины осадков не ожидают, зато синоптики обещают, что будет немного жарче. Температура воздуха в регионе ожидается +30...+32 ночью +13...+15.


Север


На севере страны синоптики обещают также жаркую погоду. Температура воздуха в среднем по региону днем +27...+29, ночью +13...+15.


Юг


В южных областях Украины по-прежнему жара – днем ожидается температура +32...+34, ночью +20...+22.



Гисметео Украина: погода на 10 августа

Восток


В городах восточной Украины ожидается жаркая погода. Температура днем +30...+32, ночью +15...+17.


Центр


В центральных областях ожидается жаркая погода. Температура воздуха в среднем по региону днем +27...+29, ночью +14...+16.


Киев


В Киеве синоптики обещают, что в столице осадков ожидать не следует. Днем температура воздуха будет колебаться между +27…+29, ночью +14…+16.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, согласно прогнозам Гисметео, в Украине после 10 августа ожидается похолодание, вплоть до «прихода» ранней осени.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264583-news.html
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