Гисметео Украина: погода на 10 августа





Согласно прогнозу Гисметео Украина, 10 августа будет жарко на всей территории Украины, но на 1-2 градуса жара, все же, спадет везде, кроме запада, передает Joinfo.ua.

Запад

На западе Украины осадков не ожидают, зато синоптики обещают, что будет немного жарче. Температура воздуха в регионе ожидается +30...+32 ночью +13...+15.

Север

На севере страны синоптики обещают также жаркую погоду. Температура воздуха в среднем по региону днем +27...+29, ночью +13...+15.

Юг

В южных областях Украины по-прежнему жара – днем ожидается температура +32...+34, ночью +20...+22.







Восток

В городах восточной Украины ожидается жаркая погода. Температура днем +30...+32, ночью +15...+17.

Центр

В центральных областях ожидается жаркая погода. Температура воздуха в среднем по региону днем +27...+29, ночью +14...+16.

Киев

В Киеве синоптики обещают, что в столице осадков ожидать не следует. Днем температура воздуха будет колебаться между +27…+29, ночью +14…+16.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, согласно прогнозам Гисметео, в Украине после 10 августа ожидается похолодание, вплоть до «прихода» ранней осени.

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