Народные приметы: 10 августа





Сегодня все православные церкви вспоминают семерых избранных учеников двенадцати апостолов: Никанора, Филиппа, Стефана, Николая, Тимона, Прохора и Пармена. В честь последних двух назван сегодняшний праздник – Прохоры-Пармены, передает Joinfo.ua.

10 августа посвятили еще и кузнецам. Их ремесло всегда было уважаемо и ценно.

В этот день наши предки верили, что нельзя торговаться или продавать что-то. На Руси 10 августа никто не менялся, не продавал и не дарил продукты. Верили, если согрешить, то следующий урожай будет бедным.

Помимо всего прочего, на Прохоры-Пармены принято срывать груши с деревьев, подоспевшие к этому времени, выкапывать луковицы тюльпанов и молодой картофель.



Уважайте и чтите народные приметы и традиции наших предков. Вам также будет любопытно узнать о приближающемся большом празднике – Яблочном спасе.

Именинники 10 августа: Василий, Юлиа, Анастасия, Антонина, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей.

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