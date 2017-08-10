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В Киеве вступили новые правила оплаты за парковку автомобилей


В Киеве вступили новые правила оплаты за парковку автомобилей

С сегодняшнего дня, 10 августа парковку в Киеве можно будет оплатить только через паркомат, sms или приобрести месячный талон, передает Joinfo.ua.


Стоимость парковки


Стоимость парковки в Киеве по зонам: І зона — 10 грн/час, II зона — 7 грн/ч, III зона — 5 грн/час. Стоимость месячной карты: І зона — 630 грн, II зона — 441 грн, III зона — 315 грн.


В КГГА заявили, что вместо парковщиков будут работать инспектора-контролеры, которые будут следить за соблюдением правил парковки и напоминать водителям о необходимости оплаты. После принятия нового закона о парковке у них будут полномочия по наложению штрафов и эвакуации автомобилей.


Кличко призывает водителей к отвественности



В Киеве вступили новые правила оплаты за парковку автомобилей

"Если кто-то после 10 августа потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. А этот большой оборот теневой наличности должен перестать существовать", — считает мэр Киева Виталий Кличко.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее беспредел киевских парковщиков возмутил столичную власть.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264579-news.html
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