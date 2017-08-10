Новости Сирии сегодня, 10.08.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 10 августа 2017





Сирийский конфликт продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности, так как до сих пор нет понимания того, когда и в каких вариациях он может закончиться. На текущий момент можно констатировать полное нежелание боевиков складывать оружие и пользоваться теми шансами для собственного спасения, которые им предоставляют власти Сирии.США считают «возмутительными» обвинения в сотрудничестве с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Такое заявление журналистам сделала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.Ранее представители шиитского ополчения обвинили коалицию под руководством США в нападении в районе границы Ирака и Сирии. Associated Press сообщала о гибели 40 человек. Позже ответственность за нападение взяли на себя террористы ИГ. Ополченцы в связи с этим обвинили США в сотрудничестве с террористами.«Мы не знаем точно, что там произошло, но я могу сказать вам следующее: сообщения, о которых вы упоминаете, ложны», - заявила Науэрт на брифинге в Вашингтоне.По ее словам, Штаты не имеют отношения к этому происшествию, и международная коалиция в этот день не наносила удары.«Предположение, будто коалиция осуществляет операции совместно с ИГ, просто возмутительны», - поведала она.Закрытое совещание Совета Безопасности ООН прошло в эту среду по инициативе России. На нем российская сторона рассказала о прогрессе в создании зон деэскалации в Сирии, а также обратилась с призывом активизировать доставку гуманитарной помощи в эти районы.Об этом после совещания сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Небензя рассказал, что на совещании особое внимание было уделено зоне деэскалации, расположенной к северу от Хомса, которую патрулирует российская военная полиция.«Мы предложили нашим коллегам (в Совбезе) и ООН активизировать оказание гуманитарной помощи в этих зонах деэскалации, сказав, что наша полиция обеспечит, чтобы эта помощь попала в нужные руки», - отметил российский дипломат.Министерство обороны Сирии объявило в среду днем, что города аль Сабака, Шинан и Джабли на юго-востоке Ракки полностью безопасны и свободны от взрывчатых веществ.Министр обороны Сирии призвал беженцев вернуться в свои дома.Сабака, Шинан и Джабли были заняты боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в начале августа.Накануне утром сирийские бойцы по наводке одного из местных жителей нашли огромный тайник с оружием и боеприпасами, оставленными джихадистами, сражавшимся в городах Барзе и аль-Кабун, перед эвакуацией в провинцию Идлиб. Боевики тщательно замаскировали вход в убежище, по видимому, надеясь через некоторое время вернуться и продолжить борьбу с «кровавым режимом».Несмотря на то, что внешне военный склад больше напоминал свалку мусора, обросшую кустарниками и травой, внутри помещения правительственные бойцы увидели чистоту и аккуратно сложенные ящики. Никаких «сюрпризов», в виде мин-ловушек и прочих СВУ также не замечено. Данный факт еще раз свидетельствует о том, что мятежники были уверены в своем скором возвращении.Найденные военные трофеи были извлечены и выставлены на обозрение для последующего фотоотчета перед командованием. Далее, оружие по распоряжению последнего будет распределено между подразделениями «Народных сил обороны» по всей стране.Обстрелы турецкими военными курдских селений кантона Африн на северо-западе Сирии в последнее время происходят практически ежедневно. В боевых действиях против курдов задействованы САУ, танки и авиация. В частности 8 августа 2017 г. турецкие самолеты нанесли удары по позициям курдских отрядов YPG вокруг г. Аазаз.Не смотря на это бои на севере провинции Алеппо до сих пор носят преимущественно позиционный характер. Несколько попыток протурецких боевиков ССА провести наступательные операции закончились провалом. Последняя попытка захвата села Айн Дакна более недели назад обернулась серьезными потерями для исламистов. По неподтвержденным данным, тогда погибли и получили ранения до 6 турецких военнослужащих.Учитывая сложившуюся ситуацию, турецкое руководство судя по-всему приняло решение пока закрепиться на занятых позициях. На линии фронта с кантоном Африн (в основном южнее города Аазаз) начали строиться укрепленные огневые позиции. Через определенные промежутки ставятся бетонные башни, с которых можно как вести наблюдение, так и отражать возможные атаки курдов. Башни оснащены окнами и бойницами с широким сектором обстрела.Помимо всего этого в районе городов Аазаз, Джибрин и Мареа созданы три крупных полевых лагеря турецкой армии, десятки блокпостов, пункты материально-технического обеспечения турецкой военной техники.Через несколько дней после потери своей главной цитадели в Хомсе - города ас-Сухна «Исламское государство» начало контрнаступление в районе Хумамия. Нападению террористов подверглись позиции правительственных сил в окрестностях насосной станции Т3.Опорные пункты силовиков были атакованы смертниками, которые передвигались на «шахид-мобилях» под прикрытием сильного стрелкового огня. Одна из заминированных машин смогла добраться до цели. В результате мощного взрыва погибло несколько военнослужащих, включая высокопоставленного офицера ВС САР. Ожесточенные столкновения на этом участке фронта еще продолжаются.Между тем известия об освобождении города ас-Сухна довольно противоречивые. Сирийская армия не может войти в населенный пункт из-за сплошного минирования зданий, дорог и инфраструктуры.При попытке обезвредить заложенные террористами фугасы погибло 12 сирийских саперов. В свою очередь главари «Исламского государства», отправив в Дейр-эз-Зор основные силы, оставили в окрестностях ас-Сухны небольшие группы боевиков, которые пытаются замедлить продвижение подразделений ВС САР. В результате силовики потеряли в окрестностях населенного пункта танк Т-62М, уничтоженный расчетом ПТРК джихадистов.Такая же ситуация наблюдается по направлению к осажденному городу. На пути к Дейр-эз-Зору противник устроил многочисленные засады, которые сдерживают наступление сирийской армии. Так, вчера на этом направлении был разгромлен очередной конвой ВС САР. В результате погибли 7 военнослужащих, а остальные вынуждены отступить. Кроме того потеряно несколько единиц техники.

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