Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков Зодиака





Гороскоп на сегодняшний день, 10 августа 2017 года, с помощью "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующем: Стрельцам следует ставить перед собой реальные цели, а недосягаемые задачи лучше отложить. У Весов основные события дня будут связаны с работой. У Водолея сегодня успешно решатся вопросы, связанные с наследством и покупкой жилья.Вас ждет довольно активный и достаточно напряженный день. Он позволит не только закрепить профессиональные успехи предыдущего периода, но и несколько изменить вид и направление деятельности, стать более заметной фигурой в обществе.Звезды советуют Тельцу избегать окружающей суеты, чтобы не погрязнуть в чужих делах и проблемах. Займитесь тем, что не требует отлагательства.Энергия будет сейчас в вас бить ключом. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом всех окружающих.Не исключено, что попытки выделиться, обратить на себя внимание ничем хорошим не кончатся. Вас ждут зависть недоброжелателей, происки коллег, денежные затруднения.Льву захочется авантюр и азарта, но всего этого лучше избегать. Особенно, если последствия такой «вспышки» могут лишить вас денег.Постарайтесь все взвешивать и не допускать опрометчивых шагов. Неформальное общение будет приятным. Вы услышите массу комплиментов и добрых слов.Основные события этого дня могут быть связаны с местом работы. Продолжается период финансовых неурядиц, забот и переживаний.Звезды не советуют Скорпиону предпринимать что-то важное и судьбоносное. Если решите изменить себе, то и от других не ждите участия в вашей жизни.Ставьте перед собой реальные задачи, не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Единственный результат, которого вы добьетесь при таком положении дел, - испорченное настроение.Одаренные умом и проницательностью Козероги будут замкнуты в себе. Даже близкие люди не смогут к ним «достучаться». Побудьте некоторое время в одиночестве.У Водолея отлично решатся вопросы, связанные с наследством и покупкой жилья. Только обратитесь к опытному юристу и адвокату, чтобы дело не застопорилось.В этот день у вас все будет получаться. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою очередь постарайтесь не подводить их.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264539-news.html