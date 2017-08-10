Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сегодняшний день, 10 августа 2017 года, с помощью "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующем: Стрельцам следует ставить перед собой реальные цели, а недосягаемые задачи лучше отложить. У Весов основные события дня будут связаны с работой. У Водолея сегодня успешно решатся вопросы, связанные с наследством и покупкой жилья.Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков ЗодиакаГороскоп Овен.
Вас ждет довольно активный и достаточно напряженный день. Он позволит не только закрепить профессиональные успехи предыдущего периода, но и несколько изменить вид и направление деятельности, стать более заметной фигурой в обществе.Гороскоп Телец.
Звезды советуют Тельцу избегать окружающей суеты, чтобы не погрязнуть в чужих делах и проблемах. Займитесь тем, что не требует отлагательства.Гороскоп Близнецы.
Энергия будет сейчас в вас бить ключом. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом всех окружающих.Гороскоп Рак.
Не исключено, что попытки выделиться, обратить на себя внимание ничем хорошим не кончатся. Вас ждут зависть недоброжелателей, происки коллег, денежные затруднения.Гороскоп Лев.
Льву захочется авантюр и азарта, но всего этого лучше избегать. Особенно, если последствия такой «вспышки» могут лишить вас денег.Гороскоп Дева.
Постарайтесь все взвешивать и не допускать опрометчивых шагов. Неформальное общение будет приятным. Вы услышите массу комплиментов и добрых слов.Гороскоп Весы.
Основные события этого дня могут быть связаны с местом работы. Продолжается период финансовых неурядиц, забот и переживаний.Гороскоп Скорпион.
Звезды не советуют Скорпиону предпринимать что-то важное и судьбоносное. Если решите изменить себе, то и от других не ждите участия в вашей жизни.Гороскоп Стрелец.
Ставьте перед собой реальные задачи, не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Единственный результат, которого вы добьетесь при таком положении дел, - испорченное настроение.Гороскоп Козерог.
Одаренные умом и проницательностью Козероги будут замкнуты в себе. Даже близкие люди не смогут к ним «достучаться». Побудьте некоторое время в одиночестве.Гороскоп Водолей.
У Водолея отлично решатся вопросы, связанные с наследством и покупкой жилья. Только обратитесь к опытному юристу и адвокату, чтобы дело не застопорилось.Гороскоп Рыбы.
В этот день у вас все будет получаться. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою очередь постарайтесь не подводить их.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264539-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.