Какой сегодня праздник: 10 августа отмечается несколько праздников в России, какой праздник по церковному календарю сегодня





Вопрос о том, какой сегодня праздник в России, все чаще звучит в информационном пространстве. Дело в том, что многие россияне пытаются заранее выяснить, какой отмечается праздник в тот или иной день, так как попросту не хотят упустить из виду какое-либо важное событие.В этом отношении сегодняшний день не выпадает из общих правил. Впрочем, крупных государственных праздников наша страна не отмечает. Однако это не повод не взглянуть на другие праздничные события, а именно: Международный день биодизеля. В церковном календаре день обозначается следующим образом: Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери. В свою очередь народный календарь указывает на следующий праздник: Прохоры-Пармены.10-го августа приверженцы возобновляемых источников энергии празднуют Всемирный день биодизеля. Такую дату выбрали не случайно - именно 10-го августа в 1893-м году Рудольф Дизель запустил первый двигатель собственного изобретения, который работал на топливе из арахисового масла. И хотя сегодня для биодизеля используется множество других исходников, начало было положено именно тогда.Биодизель - это экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительного масла или животных жиров.Преимущество биодизеля заключается в его экологичности: он не причиняет вреда животным и растениям, а также практически полностью перерабатывается микроорганизмами при попадании в почву и воду. Кроме того, биодизельное топливо относительно безопасно благодаря своей высокой температуре воспламенения. Однако оно редко используется в чистом виде, чаще его добавляют в обычное дизельное топливо.День Смоленской иконы Божией Матери - одной из главных святынь Русской православной церкви, верующие празднуют 10 августа.Чудотворная икона, именуемая "Одигитрия", что в переводе с греческого означает "путеводительница", известна на Руси с древнейших времен. Это славное имя дано образу Божией Матери неслучайно - Пресвятая Богородица является путеводительницей к вечному спасению для всех христиан.Церковное предание повествует, что икона была написана апостолом и евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы - Божия Матерь изображена по пояс, левой рукой она поддерживает младенца Христа, держащего в левой руке свиток, а правой благословляющего.Образ, как предполагают, был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыню перенесли в Иерусалим, а оттуда - во Влахернский храм Константинополя.На Русь икона Богоматери "Одигитрия" прибыла в середине XI века. В 1046 году византийский император Константин IX Мономах (1042-1054) выдал свою дочь Анну за князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого, благословив ее в путь этой иконой. Предполагается, что отсюда и произошло ее название "Одигитрия".После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленск, где был заложен храм Успения Богородицы, в котором впоследствии и разместили святыню. С того времени икона получила название "Одигитрия" Смоленская.Согласно православному календарю этому дню покровительствуют семь диаконов из учеников апостолов от семидесяти, которые, в свою очередь, были учениками Иисуса Христа.Эти семь диаконов были избраны общим решением учеников апостолов между ними самими, поручили им заботы о каждодневных бытовых нуждах, раздачу милостыни, словом, выполнение многих хлопот, что позволяло самим апостолам больше времени отдавать проповедованию слова Божия.Так были выбраны Филипп, Тимон, Стефан, Николай, Никанор, Пармен и Прохор. Именами последних двух назван был праздник, приходящийся на 10 августа. Согласно преданию, Прохор сперва сопровождал в странствиях апостола Петра, затем стал в Никомедии епископом и, наконец, принял в Антиохии страдания за Христа.О житии Пармена известно только: он с великим старанием и аккуратностью выполнял все, что ему велели апостолы, прислуживал им за столом и оставил мир земной раньше, чем ученики Иисуса покинули Иерусалим. Из других источников - Пармен проповедовал в Македонии, погиб как мученик.Говаривали: «Прохоры-Пармены - не затевай мены». Считалось, что из торговых сделок этого дня ничего путного не получится: что получишь, сломаешь или потеряешь.А вот для кузнецов это был день особого почета - даже при том, что их ремесло всегда было среди тех профессий, которые ценились народом и знатным, и простым. Сильные кузнецы, работающие у огня, также нередко наделялись мистическими силами, и кое-где даже ассоциировались с колдунами, потому и жили они частенько на самом краю села.Впрочем, в таком особом взаимоотношении с «миром» они были не одиноки, схожая не совсем светлая репутация была также и у мельников. Однако расположение кузниц поодаль имело практический смысл, посокольку обеспечивало в случае пожаров безопасность прочих изб.В этот день в садах собирали урожай груш, извлекали из земли луковицы тюльпанов, а на огородах - копали картошку, прибавляя молодые клубни к нехитрому крестьянскому меню.

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