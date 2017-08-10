Новости Новороссии сегодня, 10.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 10 августа





Свежая информация, поступающая из Донбасса, свидетельствует о том, что украинские военные не намерены отказываться от вооруженного разрешения конфликта в регионе. Помимо обстрелов в Новороссии наблюдается и высокая концентрация дополнительной ударной техники. Все это идет вразрез с минскими соглашениями, которые соблюдают только лишь ополченцы.Несмотря на то, что название «Малороссия» не будет использоваться донбасскими республиками, предложение главы ДНР Александра Захарченко породило дискуссию, которая будет продолжена в ближайшем будущем. Об этом заявил сам руководитель ДНР.«Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря», - поведал Захарченко.Сам руководитель ДНР подчеркнул, что название «Малороссия» использоваться не будет, так как оно у многих вызывает отторжение. В то же время, он добавил, что по-прежнему не считает пустой идею об основании новой страны на территории современной Украины.По данным разведки Донецкой Народной Республики, в Мариуполь прибыли тридцать иностранных специалистов в области связи с оборудованием стран НАТО для прослушивания телефонных разговоров местного населения. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Нашей разведкой было зафиксировано прибытие в Мариуполь 30 иностранных специалистов с оборудованием образца стран НАТО. Данные специалисты осуществляют свою деятельность с целью недопущения утечки информации от жителей Мариуполя, также осуществляется прослушивание всех телефонных переговоров и выявление недовольных граждан», - сказал он.Басурин добавил, что после развертывания привезенного оборудования в Мариуполе начались перебои в работе сотовой связи.Служба безопасности Украины подозревает первого замминистра доходов и сборов Донецкой народной республики в «финансировании терроризма». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, бывший чиновник районной фискальной службы Донецка в конце 2014 года занял должность первого заместителя министра доходов и сборов ДНР. В этой должности, он осуществляет сбор налогов в бюджет ДНР.В ведомстве отметили, что в настоящее время чиновник находится на временно неподконтрольной территории Украины, поэтому ему заочно объявлено подозрение.Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. За минувшие сутки на линии соприкосновения в ЛНР зафиксировано 9 обстрелов со стороны ВСУ. По данным оборонного ведомства, обстрелам со стороны Украины подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Желобок, Логвиново, Молодёжное, Калиново и Алмазное.На территории ДНР за прошедшие сутки зафиксировано 48 нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины.«На Донецком направлении противник вел огонь крупнокалиберной артиллерии, танков и минометов. По 15 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 23 артиллерийских снаряда калибром 122 мм, 37 танковых снарядов, а также 132 мины калибром 120-мм и 82-мм.В результате продолжительного обстрела из танков 72 омбр под командованием Соколова н.п. Спартак, по ул. Молодежная № 2 разрушено частное домовладение.В ходе минометного обстрела Петровского района г. Донецк н.п. Александровка поврежден ОДИН жилой дом.На Мариупольском и Горловском направлениях 59, 128 и 53 бригады под командованием Вольского, Собко и Грузевича применяли минометы калибром 120 и 82-мм, выпустив 69 мин, а также гранатометы и стрелковое оружие по 6 населенным пунктам и прилегающим к ним районам. Причем продолжается использование боеприпасов, поставленных Украине из Польши и Болгарии», - сообщили в Минобороны ДНР.Два жилых дома получили повреждения в результате обстрела киевскими силовиками поселка Донецкий, входящего в состав Кировского городского совета. Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального прокурора ЛНР Давид Кац."8 августа 2017 года в 23.50 украинские силовики открыли огонь по поселку Донецкий (Кировск). В результате артобстрела повреждено два жилых дома, расположенных по адресу: улица Пугачева, 13 и 30", - отметил он.Кац уточнил, что на месте происшествия в домостроении №30 сотрудники полиции изъяли 15 "хвостовиков" мин калибра 76 мм.

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