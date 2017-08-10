Новости Новороссии сегодня, 10.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 10 августа

Свежая информация, поступающая из Донбасса, свидетельствует о том, что украинские военные не намерены отказываться от вооруженного разрешения конфликта в регионе. Помимо обстрелов в Новороссии наблюдается и высокая концентрация дополнительной ударной техники. Все это идет вразрез с минскими соглашениями, которые соблюдают только лишь ополченцы.Новости Новороссии сегодня, 10.08.2017
Несмотря на то, что название «Малороссия» не будет использоваться донбасскими республиками, предложение главы ДНР Александра Захарченко породило дискуссию, которая будет продолжена в ближайшем будущем. Об этом заявил сам руководитель ДНР.
«Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря», - поведал Захарченко.
Сам руководитель ДНР подчеркнул, что название «Малороссия» использоваться не будет, так как оно у многих вызывает отторжение. В то же время, он добавил, что по-прежнему не считает пустой идею об основании новой страны на территории современной Украины.
По данным разведки Донецкой Народной Республики, в Мариуполь прибыли тридцать иностранных специалистов в области связи с оборудованием стран НАТО для прослушивания телефонных разговоров местного населения. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«Нашей разведкой было зафиксировано прибытие в Мариуполь 30 иностранных специалистов с оборудованием образца стран НАТО. Данные специалисты осуществляют свою деятельность с целью недопущения утечки информации от жителей Мариуполя, также осуществляется прослушивание всех телефонных переговоров и выявление недовольных граждан», - сказал он.
Басурин добавил, что после развертывания привезенного оборудования в Мариуполе начались перебои в работе сотовой связи.
Служба безопасности Украины подозревает первого замминистра доходов и сборов Донецкой народной республики в «финансировании терроризма». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, бывший чиновник районной фискальной службы Донецка в конце 2014 года занял должность первого заместителя министра доходов и сборов ДНР. В этой должности, он осуществляет сбор налогов в бюджет ДНР.
В ведомстве отметили, что в настоящее время чиновник находится на временно неподконтрольной территории Украины, поэтому ему заочно объявлено подозрение.Сводки ополчения Новороссии на сегодня, 10 августа
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. За минувшие сутки на линии соприкосновения в ЛНР зафиксировано 9 обстрелов со стороны ВСУ. По данным оборонного ведомства, обстрелам со стороны Украины подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Желобок, Логвиново, Молодёжное, Калиново и Алмазное.
На территории ДНР за прошедшие сутки зафиксировано 48 нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины.
«На Донецком направлении противник вел огонь крупнокалиберной артиллерии, танков и минометов. По 15 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 23 артиллерийских снаряда калибром 122 мм, 37 танковых снарядов, а также 132 мины калибром 120-мм и 82-мм.
В результате продолжительного обстрела из танков 72 омбр под командованием Соколова н.п. Спартак, по ул. Молодежная № 2 разрушено частное домовладение.
В ходе минометного обстрела Петровского района г. Донецк н.п. Александровка поврежден ОДИН жилой дом.
На Мариупольском и Горловском направлениях 59, 128 и 53 бригады под командованием Вольского, Собко и Грузевича применяли минометы калибром 120 и 82-мм, выпустив 69 мин, а также гранатометы и стрелковое оружие по 6 населенным пунктам и прилегающим к ним районам. Причем продолжается использование боеприпасов, поставленных Украине из Польши и Болгарии», - сообщили в Минобороны ДНР.
Два жилых дома получили повреждения в результате обстрела киевскими силовиками поселка Донецкий, входящего в состав Кировского городского совета. Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального прокурора ЛНР Давид Кац.
"8 августа 2017 года в 23.50 украинские силовики открыли огонь по поселку Донецкий (Кировск). В результате артобстрела повреждено два жилых дома, расположенных по адресу: улица Пугачева, 13 и 30", - отметил он.
Кац уточнил, что на месте происшествия в домостроении №30 сотрудники полиции изъяли 15 "хвостовиков" мин калибра 76 мм.
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