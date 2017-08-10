Пышные оладьи на кефире: рецепт приготовления оладушек





Ингредиенты:

Процесс приготовления:

В интернете существует большое количество рецептов оладий на кефире, среди которых в наибольшей степени выделяются те, которые проверены временем. Ведь именно с их помощью можно получить не только красивые и пышные оладьи, но еще и очень вкусные.Оладьи издавна считаются вкусной и сытной едой. Их подают и к завтраку, и в качестве десерта на обед или ужин. Некоторые пекут оладьи исключительно на дрожжах, считая, что только так можно приготовить по-настоящему пышные оладушки.Однако, для их приготовления нужно определенное количество времени, ведь пышными эти оладьи получаются потому, что их тесто поднимается благодаря дрожжам. Вот почему многие предпочитают другие рецепты пышных оладий более быстрого приготовления.1 стакан кефира1 яйцо1 ч. л. ванильного экстракта (можно заменить на ванильный сахар)2 ст. л. растительного или растопленного сливочного масла2 ст. л. сахара1 стакан муки1/4 ч. л. соли0,5 ч. л. соды1 ч. л. разрыхлителяСмешать простоквашу с яйцом, маслом, ванилью и сахаром. В отдельной миске соединить муку, соль, соду и разрыхлитель. Влить жидкую смесь в мучную, быстро перемешать, но не вымешивать! Именно это невымешивание - залог пышности оладушек.Тесто должно остаться комковатым. Накройте миску тарелкой или еще чем-нибудь и дайте тесту отдохнуть минут 20. За это время комки разойдутся сами по себе. Тесто не перемешивать, сразу набирать ложкой и жарить оладьи.

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