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Шарлотка, рецепт с яблоками: как готовить, что требуется


Шарлотка, рецепт с яблоками: как готовить, что требуется
В тот момент, когда неожиданно захотелось отведать вкусного пирога, а свободного времени недостаточно, шарлотка окажется идеальным вариантом. Данный пирог сможет разнообразить любой стол, а ежели учесть тот факт, что готовить его весьма просто, то он быстро завоюет авторитет среди хозяек.

Благодаря своим простым ингредиентам, шарлотка с яблоками отличная выпечка к чаю, которая не только доставит удовольствие, но и сэкономить ваше время. Традиционно шарлотка готовилась из белого хлеба, яблок и ликера. В принципе, ее можно делать с любыми ягодами и фруктами, но, по мнению самих кондитеров, самая вкусная получается с этих фруктов кислых сортов.

За что же шарлотка так любима? За ее неповторимый и нежный вкус, легкий яблочный аромат, аппетитный внешний вид, а также за простоту приготовления и возможность экспериментировать с начинками. Очень вкусной получается шарлотка с яблоками и грушами. Рецепт этого пирога настолько прост, что с ним справится любая начинающая хозяюшка и даже школьник.

Для приготовления пирога в духовке необходимы следующие ингредиенты:

• 200 мл сметаны;
• 3 яблока;
• 1 куриное яйцо;
• 1 стакан муки;
• 1 стакан сахарного песка;
• 1 пакетик разрыхлителя.

Приготовление:

1. Включаем духовку на 180 градусов и оставляем нагреваться. Пока духовка греется, готовим тесто для шарлотки.
2. Хорошенько перемешиваем миксером яйцо с сахарным песком.
3. В получившуюся смесь добавляем сметану.
4. После этого в смесь яйца, сахара и сметаны, просеиваем через сито стакан муки.
5. Чтобы тесто шарлотки получилось пышным, добавляем разрыхлитель.
6. Тщательно вымешиваем тесто миксером.
7. Яблоки чистим от кожицы, удаляем сердцевинку с семенами и режем ломтиками.
8. Половину нарезанных яблок выкладываем на дно формы для запекания, смазанное маслом и заливаем сверху тестом.
9. Поверх теста выкладываем вторую часть ломтиков яблока.
10. Форму для запекания шарлотки помещаем в разогретую духовку на 35-40 минут, после чего достаем готовую шарлотку и выкладываем на тарелку подходящего размера.
11. Нарежьте шарлотку порционными кусками и подавайте к столу.


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