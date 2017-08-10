Шарлотка, рецепт с яблоками: как готовить, что требуется





В тот момент, когда неожиданно захотелось отведать вкусного пирога, а свободного времени недостаточно, шарлотка окажется идеальным вариантом. Данный пирог сможет разнообразить любой стол, а ежели учесть тот факт, что готовить его весьма просто, то он быстро завоюет авторитет среди хозяек.Благодаря своим простым ингредиентам, шарлотка с яблоками отличная выпечка к чаю, которая не только доставит удовольствие, но и сэкономить ваше время. Традиционно шарлотка готовилась из белого хлеба, яблок и ликера. В принципе, ее можно делать с любыми ягодами и фруктами, но, по мнению самих кондитеров, самая вкусная получается с этих фруктов кислых сортов.За что же шарлотка так любима? За ее неповторимый и нежный вкус, легкий яблочный аромат, аппетитный внешний вид, а также за простоту приготовления и возможность экспериментировать с начинками. Очень вкусной получается шарлотка с яблоками и грушами. Рецепт этого пирога настолько прост, что с ним справится любая начинающая хозяюшка и даже школьник.• 200 мл сметаны;• 3 яблока;• 1 куриное яйцо;• 1 стакан муки;• 1 стакан сахарного песка;• 1 пакетик разрыхлителя.Включаем духовку на 180 градусов и оставляем нагреваться. Пока духовка греется, готовим тесто для шарлотки.Хорошенько перемешиваем миксером яйцо с сахарным песком.В получившуюся смесь добавляем сметану.После этого в смесь яйца, сахара и сметаны, просеиваем через сито стакан муки.Чтобы тесто шарлотки получилось пышным, добавляем разрыхлитель.Тщательно вымешиваем тесто миксером.Яблоки чистим от кожицы, удаляем сердцевинку с семенами и режем ломтиками.Половину нарезанных яблок выкладываем на дно формы для запекания, смазанное маслом и заливаем сверху тестом.Поверх теста выкладываем вторую часть ломтиков яблока.Форму для запекания шарлотки помещаем в разогретую духовку на 35-40 минут, после чего достаем готовую шарлотку и выкладываем на тарелку подходящего размера.Нарежьте шарлотку порционными кусками и подавайте к столу.

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