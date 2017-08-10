Шарлотка, рецепт с яблоками: как готовить, что требуется

В тот момент, когда неожиданно захотелось отведать вкусного пирога, а свободного времени недостаточно, шарлотка окажется идеальным вариантом. Данный пирог сможет разнообразить любой стол, а ежели учесть тот факт, что готовить его весьма просто, то он быстро завоюет авторитет среди хозяек.
Благодаря своим простым ингредиентам, шарлотка с яблоками отличная выпечка к чаю, которая не только доставит удовольствие, но и сэкономить ваше время. Традиционно шарлотка готовилась из белого хлеба, яблок и ликера. В принципе, ее можно делать с любыми ягодами и фруктами, но, по мнению самих кондитеров, самая вкусная получается с этих фруктов кислых сортов.
За что же шарлотка так любима? За ее неповторимый и нежный вкус, легкий яблочный аромат, аппетитный внешний вид, а также за простоту приготовления и возможность экспериментировать с начинками. Очень вкусной получается шарлотка с яблоками и грушами. Рецепт этого пирога настолько прост, что с ним справится любая начинающая хозяюшка и даже школьник.Для приготовления пирога в духовке необходимы следующие ингредиенты:
• 200 мл сметаны;
• 3 яблока;
• 1 куриное яйцо;
• 1 стакан муки;
• 1 стакан сахарного песка;
• 1 пакетик разрыхлителя.Приготовление:1.
Включаем духовку на 180 градусов и оставляем нагреваться. Пока духовка греется, готовим тесто для шарлотки.2.
Хорошенько перемешиваем миксером яйцо с сахарным песком.3.
В получившуюся смесь добавляем сметану.4.
После этого в смесь яйца, сахара и сметаны, просеиваем через сито стакан муки.5.
Чтобы тесто шарлотки получилось пышным, добавляем разрыхлитель.6.
Тщательно вымешиваем тесто миксером.7.
Яблоки чистим от кожицы, удаляем сердцевинку с семенами и режем ломтиками.8.
Половину нарезанных яблок выкладываем на дно формы для запекания, смазанное маслом и заливаем сверху тестом.9.
Поверх теста выкладываем вторую часть ломтиков яблока.10.
Форму для запекания шарлотки помещаем в разогретую духовку на 35-40 минут, после чего достаем готовую шарлотку и выкладываем на тарелку подходящего размера.11.
Нарежьте шарлотку порционными кусками и подавайте к столу.
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