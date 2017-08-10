Кабачковая икра на зиму: рецепт простой очень вкусной икры из кабачков





Вкусная и очень полезная кабачковая икра на зиму представляет собой овощную смесь. Благодаря разному составу и количеству овощей можно получить и разный вкус икры.Кроме самих кабачков, в это блюдо с успехом можно добавлять другие сезонные овощи и фрукты: баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, зелень, яблоки, сливы и др. От этого вкусовой букет только обогатится.В отличие от закуски, которая свежеприготовленной подается на стол, кабачковая икра на зиму требует обязательной добавки уксуса. Этот консервант убережет твою консервацию от взрыва.3 кг – кабачков0,5 кг – моркови0,5 кг – лука0,5 стакана – растительного масла 11 стакан – томатной пасты1,5 ст. ложки – соли1/4 чайной ложки – молотого перца4 ст. ложки – сахара1 шт – лавровый лист1 десертная ложка – уксусной эссенцииСрезать кончики у кабачков, очистить их от кожицы, нарезать произвольно не слишком крупно.Если кабачки молодые, то удалять из них семена не нужно, если зрелые – удалить.Режем их на кусочки, морковь трем на крупной терке, лук тоже крупными кусочками. Тушим без масла с водой отдельно друг от друга полчаса (воды чуть чуть, чтобы не пригорало). Сначала тушим кабачки, потом лук, а потом морковь. И уже потом все сложить в общую емкость и перемешать.Затем все пропустить не через мясорубку, а измельчить в блендере! Если мы хотим именно "магазинную" икру, тщательно пюрируем все в блендере!После этого добавляем растительное масло и томатную пасту. Все перемешиваем и тушим еще 0,5 часа.Потом добавляем все остальные ингредиенты: соль, молотый перец, сахар, лавровый лист и уксусную эссенцию. Все это кипит еще 0,5 часа.Накладываем готовую икру в стерилизованные банки и закручиваем. Переворачиваем, накрываем чем-то теплым и оставляем на 1-1,5 часа. Все - икра " магазинная" готова. Выход с одной порции 3,5 литра.

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