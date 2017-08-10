Что делать чтобы в день рождения изменить судьбу





Мы уже писали о том, что избавиться от лишнего и ненужного в своей судьбе можно в затмение. А как изменить судьбу так, чтобы в ней появилось что-то новое? Этим лучше всего заниматься в день своего рождения, советует Joinfo.ua.

Почему именно день рождения?

Потому что двенадцать суток после начала нового этапа — это всегда серьезно, рассказывает мистик Алина Керубини. Даже древние кельты первые двенадцать дней после Йоля, кельтского Нового года (кстати, как раз до календарного праздника) проводили, создавая новое время и новую жизнь!

И что же делать?

Для начала — подготовиться к празднику. Простить все старые обиды. Раздать долги. Накануне дня рождения составить план на будущий год и подвести итоги прошедшего. Ничего не брать нового в долг, ни с кем не ругаться. Это не то время, в которое допустимы новые связи и обязательства.

Первые дни

Непосредственно в день рождения просто расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью! Можете начать воплощать свои планы на будущий год — посетить что-нибудь, что было в планах посетить, с кем-то встретиться.





А на второй день займитесь составлением бизнес-планов, пересчетом финансов. Что можете — пожертвуйте на благотворительность. Важно привести деньги в порядок!

А дальше?

А дальше измените тактику общения. Говорите больше либо меньше, чем обычно. Сделайте что-нибудь, на что не могли решиться — напишите потенциальному инвестору, встретьтесь с кем-либо, кто может изменить ваше будущее. На третий день это — то, что нужно! На четвертый же пообщайтесь с близкими друзьями, поблагодарите их за все, что они для вас делают. Наведите порядок дома — хотя бы перед приходом гостей! Почему бы и не освободить пространство, расчистить его для положительной энергетики?







Пятый-седьмой дни

На пятый день займитесь творчеством. Или пообщайтесь с детьми — такое же творчество, в целом. На шестой день устройте себе разгрузку, посидите на диете, погуляйте по свежему воздуху. На седьмой день имеет смысл пообщаться с родственниками, а если не с кем — попробовать выбраться куда-то, где есть шанс встретить свою любовь! Важна не встреча, важен настрой.

Дни восьмой-десятый

А вот на восьмой день вам надо побыть в одиночестве. Подумать побольше о своем жизненном пути. Возможно, помедитировать. На девятый выберитесь на природу или в музей, смотря что принесет вам больше положительных эмоций. А на десятый день снова, как и накануне дня рождения, займитесь планами, но в этот раз попробуйте вовлечь в это близких, придумать что-то совместное!

Последние два дня

Одиннадцатый день нужно провести только с самыми близкими, а если вы ощущаете, что кто-то из вашего круга общения в нем лишний — самое время избавиться от этой связи! На двенадцатый день подумайте, что вы делали не так за прошедший год или за всю жизнь, обдумайте и прочувствуйте, что больше не планируете повторять былых ошибок и как собираетесь их исправлять! И после двенадцатидневного цикла жизнь станет совсем другой!

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает, что свой день рождения отмечает Александр Пономарев - интересно, так ли он проведет свои двенадцать значимых суток?..

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