Далай-Лама дал 8 советов как сохранить свою энергию





На западе понятие энергии зачастую связывают с работой. Наука определяет энергию, как способность работать либо выполнять ту или иную задачу. А в духовном смысле, энергия может означать жизненный импульс или фрейдистское либидо, передает Joinfo.ua.

Воры энергии или «вампиры»

В точке контакта между нашими внутренними жизнями и миром, Далай-Лама говорил о наших повседневных действиях, которые способствуют опустошению нашего потенциала, пока мы не исчерпаем себя. Этими ворами энергии могут взаимозависимые отношения, а также ситуации, которые также могут истощать наши энергетические запасы с которыми мы не всегда знаем как бороться.

8 советов Далай-Ламы





Далай-Лама составил 8 советов чтобы очистить и уточнить отношения с самим собой и с миром, а также для лучшего использования нашей энергии.

Вам необходимо отпустить людей, которые ничего хорошего не приносят в вашу жизнь, а только лишь жалобы, проблемы, бедствия, страх и суждения. Вы не мусорный бак для сбора негатива.

Свои счета нужно оплачивать вовремя. А того человека, который вам должен, вы должны просто отпустить.

Всегда сдерживайте свои обещания. Либо не обещайте, что выполнить не в силах.

Разрешите себе отдыхать когда нужно, и разрешите действовать также когда сочтете нужным.

Вы должны быть организованными. Избавляйтесь от вещей, которые вам больше не нужны.

Для вас должно быть приоритетом ваше здоровье. Без здорового тела, вы ничего не сможете сделать.

Принять ту или иную ситуацию – это еще не проигрыш. Безрассудно тратить энергию на борьбу с ситуациями, которые вы не в силах изменить.

Прощение. Вы можете в любой момент отказаться от боли и воспоминаний – просто отпустите ситуации, причиняющие вам боль.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, как улучшить энергетику дома с помощью комнатных цветов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264498-news.html