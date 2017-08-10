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Далай-Лама дал 8 советов как сохранить свою энергию


Далай-Лама дал 8 советов как сохранить свою энергию

На западе понятие энергии зачастую связывают с работой. Наука определяет энергию, как способность работать либо выполнять ту или иную задачу. А в духовном смысле, энергия может означать жизненный импульс или фрейдистское либидо, передает Joinfo.ua.


Воры энергии или «вампиры»


В точке контакта между нашими внутренними жизнями и миром, Далай-Лама говорил о наших повседневных действиях, которые способствуют опустошению нашего потенциала, пока мы не исчерпаем себя. Этими ворами энергии могут взаимозависимые отношения, а также ситуации, которые также могут истощать наши энергетические запасы с которыми мы не всегда знаем как бороться.


8 советов Далай-Ламы



Далай-Лама дал 8 советов как сохранить свою энергию

Далай-Лама составил 8 советов чтобы очистить и уточнить отношения с самим собой и с миром, а также для лучшего использования нашей энергии.


  • Вам необходимо отпустить людей, которые ничего хорошего не приносят в вашу жизнь, а только лишь жалобы, проблемы, бедствия, страх и суждения. Вы не мусорный бак для сбора негатива.

  • Свои счета нужно оплачивать вовремя. А того человека, который вам должен, вы должны просто отпустить.

  • Всегда сдерживайте свои обещания. Либо не обещайте, что выполнить не в силах.

  • Разрешите себе отдыхать когда нужно, и разрешите действовать также когда сочтете нужным.

  • Вы должны быть организованными. Избавляйтесь от вещей, которые вам больше не нужны.

  • Для вас должно быть приоритетом ваше здоровье. Без здорового тела, вы ничего не сможете сделать.

  • Принять ту или иную ситуацию – это еще не проигрыш. Безрассудно тратить энергию на борьбу с ситуациями, которые вы не в силах изменить.

  • Прощение. Вы можете в любой момент отказаться от боли и воспоминаний – просто отпустите ситуации, причиняющие вам боль.

    • Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, как улучшить энергетику дома с помощью комнатных цветов.


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