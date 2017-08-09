Новый комикс маленькой американки покорил соцсети





Вот такую достаточную милую супергероиню с ножницами придумала маленькая американка, как задание в детском лагере. Теперь пользователи вовсю придумывают логотип для комиксов с героиней, передает Joinfo.ua.

Кто показал Жанет миру

Популярный блогер Аманда Мансино опубликовала в своем Твиттер рисунок, сделанный ее дочерью Лукой, когда та была в детском саду. Девочка назвала ее Жанет.





"Вот что нарисовала моя дочь. Жанет режет людей пополам гигантскими ножницами (только она сама считает себя героем)(Орф. и пункт. авторов здесь и далее сохранены, прим. Ред.)", — рассказала блогер.





На следующий день Лука придумала ей новые костюмы, выполнив следующее задание, которое ей задали в детском лагере.

Супергероиня Жанет покорила пользователей сети и они активно начали придумывать косплеи на нее, придумали логотип и нарисовали фан-арт.













Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам посмотреть фотографии рисунков на кофе от корейского бариста.

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