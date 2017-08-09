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Новый комикс маленькой американки покорил соцсети


Новый комикс маленькой американки покорил соцсети

Вот такую достаточную милую супергероиню с ножницами придумала маленькая американка, как задание в детском лагере. Теперь пользователи вовсю придумывают логотип для комиксов с героиней, передает Joinfo.ua.


Кто показал Жанет миру


Популярный блогер Аманда Мансино опубликовала в своем Твиттер рисунок, сделанный ее дочерью Лукой, когда та была в детском саду. Девочка назвала ее Жанет.



Новый комикс маленькой американки покорил соцсети

"Вот что нарисовала моя дочь. Жанет режет людей пополам гигантскими ножницами (только она сама считает себя героем)(Орф. и пункт. авторов здесь и далее сохранены, прим. Ред.)", — рассказала блогер.



Новый комикс маленькой американки покорил соцсети

На следующий день Лука придумала ей новые костюмы, выполнив следующее задание, которое ей задали в детском лагере.


Супергероиня Жанет покорила пользователей сети и они активно начали придумывать косплеи на нее, придумали логотип и нарисовали фан-арт.



Новый комикс маленькой американки покорил соцсети


Новый комикс маленькой американки покорил соцсети


Новый комикс маленькой американки покорил соцсети

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам посмотреть фотографии рисунков на кофе от корейского бариста.


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